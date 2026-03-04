Владимир Путин
4 марта, 18:20

Apple представила «самый доступный ноутбук» в истории

Обложка © freepik/rawpixel.com

Американская компания Apple представила свой новый ноутбук MacBook Neo, который должен стать самым простым и доступным среди аналогов. Информация есть на сайте корпорации. Ноутбук имеет процессор A18 Pro, применяемый также в iPhone 16 Pro, дисплей диагональю 12,9 дюйма и 8 ГБ оперативной памяти.

Корпус гаджета выполнен из алюминия и будет доступен в четырёх цветах: Silver, Blush, Citrus и Indigo. По габаритам устройство близко к MacBook Air. Новинка рассчитана на выполнение простых задач: работу в браузере, электронную почту, видеозвонки, учёбу и офисные приложения. Ноутбук сможет держать зарядку до 16 часов. Что касается камеры, то в устройство встроена технология FaceTime HD. Предполагается, что цена новинки будет невысокой и в среднем составит 599 долларов (примерно 47 тысяч рублей).

Ранее Life.ru написал, что параллельный импорт в Россию продукции крупнейших международных брендов, включая Apple, Nike и Bosch, замедлится вслед за Adidas. Причина — массовое аннулирование сертификатов соответствия.

