Новости СВО. Прорыв к Славянску и зачистка Константиновки, ВСУ теряют тылы в Сумской области, Трамп жалеет о передаче оружия Украине, 5 марта

Оглавление
ВС РФ бьют по тылам ВСУ в Сумской области и под Курском
Бои за Диброву и выход к Славянску: обстановка в ДНР
Карта СВО на 5 марта 2026 года
Мобилизованным на Украине предложили писать завещания дома
Трамп: оружие для ВСУ забрало прибыль США на Ближнем Востоке

Российские войска продвигаются в Сумской области и ДНР, мобилизованных предлагают выпускать из ТЦК, война на Ближнем Востоке вносит коррективы по обеспечению Украины оружием — дайджест Life.ru.

4 марта, 21:07
Армия России окружает ВСУ в Константиновке и наступает на Славянск. Обложка © ТАСС / Александр Река

ВС РФ бьют по тылам ВСУ в Сумской области и под Курском

ВС РФ продолжают уничтожать противника вблизи Курской области. По объектам в приграничье отработали операторы БПЛА и артиллеристы. Кроме этого участка удары нанесены по тыловым районам Сумской области. Личный состав и техника ВСУ попали под удары в районах Катериновки, Никольского, Храповщины, Мирополья, Гудово, Ленинского и Новой Сечи. Армия России продолжает наступление на Сумщине.

За сутки вооружённые формирования Украины потеряли САУ «Богдана» и САУ «Гвоздика», миномёты, станции РЭБ «Анклав», пикапы, склады и пункты управления БПЛА. Ликвидировано свыше 130 человек.

Список погибших пополнил боевик 47-й бригады ВСУ, но скончался он из-за работы сумских медиков. Врачи не помогли ему, когда мужчина в результате потери конечности истекал кровью. Теперь персонал больницы обвиняют в халатности.

Бои за Красный Лиман и Святогорск: ВС РФ крушат оборону ВСУ на пути к Славянску

Бои за Диброву и выход к Славянску: обстановка в ДНР

Армия России начала бои за сёла Диброва и Фёдоровка Вторая. Военный корреспондент Тимофей Ермаков отмечает, что освобождение этих населённых пунктов позволит обойти Рай-Александровку с фланга. Её взятие важно для наступления на Славянск.

— Рай-Александровка является самой высокой географической точкой водораздельного хребта на этом направлении. Её освобождение увеличит радиогоризонт для работы наших операторов БПЛА, облегчит работу нашим артиллеристам и откроет оперативный простор для движения штурмовых групп на Славянск с востока, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Артиллеристы 30-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» отработали по пункту управления БПЛА противника в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны

Константиновка постепенно освобождается от присутствия Украины. Бои идут внутри города. Также штурмовики берут под контроль фланги.

— С востока продвигаются со стороны Новодмитровки в районе улицы Минской и севернее давят на Голубовку, которая является господствующей высотой на этом участке, — контроль за ней позволит нам продолжать полуохват Константиновки с северо-востока и вынудить гарнизон ВСУ или покинуть город, или тут сильно запахнет ещё одним котлом, — описал обстановку Кукушкин.

  • Карта СВО на 5 марта 2026 года. ВС РФ ведут наступление на Славянск. Фото © DIVGEN 🚩Карта СВО
  • Карта СВО на 5 марта 2026 года. ВСУ контратакуют в Веролюбовке, пытаясь выбить бойцов 70-й дивизии из села. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО
    Карта СВО на 5 марта 2026 года. ВСУ контратакуют в Веролюбовке, пытаясь выбить бойцов 70-й дивизии из села. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Мобилизованным на Украине предложили писать завещания дома

Украинский общественный деятель Сергей Притула предложил отпускать на несколько дней мобилизованных. Выйти на волю они должны перед отправкой на фронт, чтобы написать завещание.

— Это признак уважения к человеку, которого государство просит идти его защищать, считает Притула.

Сам он на фронт не идёт. По его словам, у него есть отсрочка, так как является многодетным отцом. Кроме того, у него проблемы со зрением. Интересно, что для обычных граждан Украины болезни глаз не являются поводом не идти в армию.

— Я ничего не вижу. В военкомате выяснилось, что один глаз видит только на 8%, второй — на 15. Но я не проходил комиссию. Они, сотрудники ТЦК, сами её за меня прошли, рассказал военнопленный Виталий Турницкий.

Трамп: оружие для ВСУ забрало прибыль США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп, развязавший войну на Ближнем Востоке, вспомнил своего предшественника Джо Байдена, передавшего Украине американское вооружение.

— У нас есть боеприпасы высшего класса, многие из которых отдали глупо, очень глупо, бесплатно. Когда я отдаю боеприпасы, за них все платят. Ближний Восток купил бы много, поскольку там есть богатые нации. Но это было отдано Украине, — сказал хозяин Белого дома.

Издание Politico пообщалось с американскими чиновниками и выяснило, что Украина вообще может остаться без поставок из США. Один из собеседников заявил, что в ходе войны на Ближнем Востоке было израсходовано большое количество боеприпасов и теперь Штатам нужно думать о собственных потребностях, а не о Киеве и Брюсселе.

