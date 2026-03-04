Госдеп: Более 17 тысяч американцев покинули Ближний Восток

Госдепартамент США отчитался о массовом отъезде американцев из стран Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Ведомство заявило, что с 28 февраля более 17,5 тысячи граждан США вернулись на родину. Из них 8,5 тысячи покинули регион только за 3 марта.

Ранее госдеп США призвал американцев срочно убраться из полутора десятков стран Ближнего Востока. В ведомстве объяснили это критическим уровнем угрозы. В чёрный список попали Израиль, Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Йемен, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Оман, Катар, Египет, Иордания и сектор Газа.