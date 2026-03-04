Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 19:01

Госдеп: Более 17 тысяч американцев покинули Ближний Восток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 72westy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 72westy

Госдепартамент США отчитался о массовом отъезде американцев из стран Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Ведомство заявило, что с 28 февраля более 17,5 тысячи граждан США вернулись на родину. Из них 8,5 тысячи покинули регион только за 3 марта.

Самолёт МЧС доставил из Азербайджана покинувших Иран россиян
Самолёт МЧС доставил из Азербайджана покинувших Иран россиян

Ранее госдеп США призвал американцев срочно убраться из полутора десятков стран Ближнего Востока. В ведомстве объяснили это критическим уровнем угрозы. В чёрный список попали Израиль, Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Йемен, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Оман, Катар, Египет, Иордания и сектор Газа.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar