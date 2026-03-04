Послу Нидерландов вручили ноту протеста из-за блокировки Посольства РФ

В МИД России вызвали посла Нидерландов Йоаннеке Балфоорт для вручения ноты протеста. Как сообщили в дипведомстве, Гаага нарушила обязательства по Венской конвенции, не обеспечив нормальных условий для работы российского посольства.

Поводом стала антироссийская акция 24 февраля, которая фактически заблокировала деятельность дипмиссии. По данным МИД РФ, нидерландские власти согласовали это мероприятие, а правоохранители бездействовали. Москва расценила это как грубое нарушение международных норм.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что Европейскому союзу не стоит вести диалог с Россией в текущей ситуации. Он напомнил, что Брюссель разорвал связи с Москвой после начала спецоперации на Украине, поскольку тогда «не было смысла разговаривать». По его мнению, этот подход остаётся актуальным и сейчас.