Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение фильму «Нюрнберг» с Кроу и Малеком

Громкая историческая драма «Нюрнберг» режиссёра Джеймс Вандербилт не выйдет в российский прокат. Как сообщили в компании World Pictures, Минкультуры отказало ленте в выдаче прокатного удостоверения.

В ведомстве пояснили ТАСС, что решение принято в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 порядка выдачи прокатных удостоверений — из-за несоответствия содержания картины требованиям федерального законодательства РФ.

Картина рассказывает о психологическом противостоянии американского психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга в преддверии Нюрнбергского процесса. Главные роли исполнили Рами Малек и Рассел Кроу.

Ранее в медиа обсуждали фильм «Скуф» с участием украинского блогера Александра Зубарева – тогда Минкульт заявил, что заявка на прокат даже не поступала.