Зампглавы Пентагона Колби заявил о работе США по контролю над Гренландией

Соединённые Штаты ведут работу по установлению контроля над Гренландией. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби на круглом столе.

Чиновник сообщил, что сейчас идёт процесс решения этого вопроса через другие каналы.

«У нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — сказал представитель Пентагона.