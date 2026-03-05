Зампглавы Пентагона Колби заявил о работе США по контролю над Гренландией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys
Соединённые Штаты ведут работу по установлению контроля над Гренландией. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби на круглом столе.
Чиновник сообщил, что сейчас идёт процесс решения этого вопроса через другие каналы.
«У нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — сказал представитель Пентагона.
В феврале американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что переговоры о контроле США над Гренландией проходят оптимистично и вышли на хорошую траекторию. По одноу из сценариев США могут получить контроль над отдельными участками Гренландии в рамках сделки в НАТО. Вашингтон рассчитывает занять территории под строительство военных баз.
