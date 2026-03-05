Юридическая лазейка: Life узнал, как заставить работодателя раскошелиться при увольнении

Когда человек увольняется, он обычно думает о том, какую сумму получит в последний рабочий день. Однако важно учитывать не только размер выплаты, но и то, будет ли с неё удержан налог. От этого напрямую зависит, сколько денег окажется «на руках». Об этом в беседе с Life.ru рассказала доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.

По её словам, в 2026 году выходное пособие и компенсации, связанные с увольнением, не облагаются НДФЛ в пределах трёх средних месячных заработков сотрудника. Для работников Крайнего Севера и приравнённых к нему территорий лимит выше — шесть средних зарплат.

Если работодатель выплачивает сумму в этих пределах, налог не удерживается. Если же компенсация превышает установленный лимит, НДФЛ начисляется только на сумму превышения.

Например, если средняя зарплата сотрудника составляла 80 тысяч рублей, то компенсация до 240 тысяч рублей не облагается налогом. Если стороны договорились о выплате 300 тысяч рублей, НДФЛ удержат лишь с 60 тысяч — то есть с разницы между фактической суммой и лимитом. Ирина Шацкая Доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА

Эксперт подчёркивает, что важно правильно разграничивать виды выплат. Зарплата за отработанные дни и компенсация за неиспользованный отпуск облагаются налогом в любом случае, поскольку считаются обычным доходом. А вот выходное пособие — это компенсационная выплата, поэтому в пределах установленного лимита оно освобождено от НДФЛ.

Особое внимание, по словам Шацкой, стоит уделить формулировкам в соглашении сторон. Если дополнительная выплата прописана как выходное пособие, она может подпадать под налоговую льготу. Если же та же сумма оформлена как премия, налог удержат полностью. Разница напрямую влияет на итоговую сумму, которую получит сотрудник.

«Перед подписанием соглашения стоит уточнить две вещи: размер среднего месячного заработка и то, как именно в документах будет названа выплата. Понимание этого механизма позволяет избежать неожиданного удержания налога и фактически увеличить сумму, которая останется на руках», — пояснила собеседница Life.ru.

