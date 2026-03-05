Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Фултонскую речь Уинстона Черчилля (1946 год) и Мюнхенскую речь Владимира Путина (2007 год) нельзя сравнивать. В интервью ТАСС к 80-летию выступления британского политика он пояснил, что Черчилль подталкивал к конфронтации, тогда как Путин призывал «опомниться».

На Западе Мюнхенскую речь российского лидера часто называют ответом на Фултонскую. В ней Путин обвинил США в стремлении к мировому господству после распада СССР и заявил, что единственным противовесом этому может быть Устав ООН.

Спустя почти два десятилетия после выступления президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности западные аналитики всё чаще признают: многие его прогнозы о мировом устройстве реализовались. Хорватское издание Advance ранее писало, что предупреждения о расколе Запада, ослаблении международного права и усилении объединений вроде БРИКС сегодня выглядят как свершившийся факт.