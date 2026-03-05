Ким Чен Ын лично осмотрел новый эсминец КНДР и оценил испытания

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новейший эсминец «Чвэ Хён» и проверил ход его испытаний и подготовку экипажа. Об этом 5 марта сообщило ЦТАК.

По данным агентства, глава государства наблюдал за испытательным плаванием корабля, проверял манёвренность и технические характеристики, а также присутствовал при успешном запуске стратегических крылатых ракет класса «море-земля».

«Испытания для оценки оперативного действия новейшего эсминца – нового символа морской обороноспособности нашего государства – по плану идут с успехом», – подчеркнул Ким Чен Ын.

Отмечается, что визит состоялся 3-4 марта. Лидер КНДР также осмотрел подготовку моряков, проверил готовность экипажа и лично убедился в эффективности работы вооружения на борту нового боевого корабля.

Эсминец «Чвэ Хён» позиционируется как ключевой элемент морской обороноспособности страны и демонстрирует стратегические возможности КНДР на фоне растущей международной напряжённости.

Ранее Life.ru писал, что Ким Чен Ын прокатился за рулём новой крупнокалиберной РСЗО. Лидер страны лично осмотрел боевой комплекс и назвал его «поистине гордым вооружением», способным укреплять стратегическое сдерживание. Он также поблагодарил сотрудников оборонной промышленности, отметив их вклад в мощь армии и безопасность государства.