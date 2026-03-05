Более 32,5 тыс. украинцев въехали в Россию в 2025 году

Более 32,5 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году. Об этом свидетельствуют статистические данные, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».

Подавляющее большинство — 30 714 человек — указали целью поездки частный визит. Ещё 1386 украинцев прибыли по деловым вопросам, 168 — для трудоустройства, 135 — на учёбу, 133 — в качестве туристов, а 33 человека проследовали транзитом через территорию России.

Отмечается, что свыше 31 тысячи прибывших пересекли границу воздушным транспортом. На автомобиле въехали 1079 человек, ещё 143 пересекли границу пешком.

Ранее Life.ru писал, что с 2022 года более 92 тысяч украинцев обратились в Россию за временным убежищем. Пик заявлений пришёлся на 2022 год, после чего их количество постепенно снижалось. При этом доля граждан Украины среди всех просителей убежища за последние годы заметно сократилась, хотя они по-прежнему остаются крупнейшей группой заявителей.