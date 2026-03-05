В России зарегистрировали два товарных знака с пугающей Алёнкой из Нововоронежа

В России официально зарегистрированы два товарных знака с изображением той самой «Алёнки», памятник которой в 2020 году демонтировали в Нововоронеже после волны критики. Об этом сообщило РИА «Новости», изучившее базу данных Роспатента.

Речь идёт о брендах «Наша Алёнка» и «Та самая Алёнка». Заявки были поданы в мае 2024 года, а в марте 2026-го принято решение о регистрации сроком на 10 лет. Правообладателем указана Осипова Елена Николаевна.

Товарные знаки позволяют использовать образ «Алёнки» для продажи одежды, обуви, аксессуаров, металлических изделий, а также при аренде цифрового оборудования.

Напомним, скульптуру с необычным и, по мнению многих, пугающим лицом установили в декабре 2020 года к 250-летию села Новая Алёновка. Однако уже через несколько дней памятник демонтировали по просьбе местных жителей. Позже арт-объект вернули изготовителю и продали с аукциона, а сама «Алёнка» стала мемом и вирусным символом в соцсетях.

