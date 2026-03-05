Учёные назвали главного врага пожилых людей и раскрыли секрет японского долголетия

Специалисты из Токийского столичного центра исследований здорового долголетия бьют тревогу: одиночество и социальная изоляция стали серьёзной угрозой для благополучия пожилых людей. По мнению экспертов, именно эти факторы способны значительно сократить период здоровой жизни.

Несмотря на то что правильное питание и регулярные физические нагрузки играют немаловажную роль, ключевым элементом активного долголетия исследователи называют социализацию. Ученые в беседе с РИА «Новости» отмечают, что традиционно японское общество опиралось на прочные соседские связи и активное участие в жизни местных сообществ, что, вероятно, и стало одним из секретов феноменального долголетия нации.

Однако современные реалии меняют образ жизни японцев: доступность онлайн-покупок и дистанционных сервисов сводит необходимость личного общения к минимуму. Более того, растёт прослойка граждан, которые начинают воспринимать социальные контакты как обузу. Эксперты подчёркивают важность поддержания так называемых «слабых связей» — нерегулярных, но регулярных контактов, которые не требуют тесного общения, но помогают человеку оставаться частью социума.

Актуальность проблемы очевидна: Япония удерживает мировое лидерство по средней продолжительности жизни (женщины живут в среднем до 87 лет, мужчины — до 81 года), при этом страна стремительно стареет. Согласно государственным данным, почти 30% населения уже перешагнули 65-летний рубеж, а более 16% жителей старше 75 лет.

Между тем учёные из Фуданьского университета выявили связь между рационом и вероятностью дожить до 100 лет у пожилых китайцев. Исследование показало, что умеренное потребление мяса особенно важно для людей с дефицитом массы тела.