Элджей заработает более 120 миллионов на первом за долгое время концерте в России

Элджей пытается реанимировать карьеру в России после возвращения из Европы — рэпер может заработать за один концерт в Москве минимум 120 миллионов рублей. По данным SHOT, Алексей Узенюк готовится к первому за долгое время сольному концерту. Цены на билеты доходят до 13 тысяч рублей.

Однако планы рэпера озолотиться на камбэке рискуют сорваться — организация лайва обойдётся команде артиста в, предположительно, более ста миллионов рублей. В итоге Узенюк может остаться с куда меньшей прибылью.

Телеграм-канал ознакомился с райдером артиста, и запросы у него нехилые: 20 бутылок импортного пива, куриное филе, белая рыба и овощи — всё на гриле — фруктово-ягодная тарелка, протеиновые батончики, забитая лекарствами аптечка, а также книги «Творческий акт» Рика Рубина и «Система: Ключ ко Вселенной» Чарльза Энела. К слову, перед сольным концертом рэпер погасил рекордные штрафы за нарушение ПДД.

Ранее был раскрыт райдер 13-летней исполнительницы хита «Сигма Бой» Betsy. СМИ писали, что, несмотря на столь юный возраст, запросы у Светланы Чертищевой серьёзные — например, она требует трансфер на люксовом «мерсе» и чизкейк в гримёрке.