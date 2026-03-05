Дети автора песен «Вороваек» требуют 1,58 млн рублей от наследника соавтора

В музыкальной индустрии разгорелся конфликт между семьями создателей хитов группы «Воровайки». Дети покойного поэта Степана Неркараряна подали претензию, требуя выплатить им часть дохода от использования композиций коллектива. Сумма притязаний составляет 1,58 миллиона рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Авторы песен группы «Воровайки» Юрий Надыктов и Степан Неркарарян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vorovaiki_official / stepan.spartak.belomorkanal

Большую часть репертуара группы написали Степан Неркарарян и Юрий Надыктов. После ухода из жизни обоих творцов права на интеллектуальную собственность перешли к их родственникам. Теперь интересы несовершеннолетних наследников Неркараряна — 14-летней Саши и 9-летнего Степана — отстаивает юрист.

Основной претензией стал тот факт, что Никита Надыктов, сын второго соавтора, единолично монетизировал наследие. Как утверждается, он более 158 раз использовал треки отца на концертах и мероприятиях, получая прибыль, однако не делился заработанным с семьёй партнёра.

Адвокат А. Юсупов, представляющий интересы матери детей, подчёркивает: по закону права на произведения распределяются между всеми наследниками. По его словам, «полученные доходы должны распределяться поровну».

Юрист также добавил, что попытки урегулировать вопрос предпринимались ещё при жизни Неркараряна, но тот не успел довести дело до конца. Сейчас защита настаивает на выплате компенсации и подписании соглашения о равном распределении будущих поступлений от авторских отчислений.

Если стороны не придут к компромиссу, конфликт будет разрешаться в судебном порядке. В ближайшее время станет ясно, готовы ли оппоненты договориться мирно или дело перейдет в плоскость тяжб.

Ранее композитор Алексей Рыбников через суд добился компенсации за незаконное использование своей песни «Бу-ра-ти-но» из фильма «Приключения Буратино» 1975 года. Разбирательство началось после того, как организаторы детского новогоднего утренника в торгово-развлекательном комплексе «Меридиан» разместили на афише трек без разрешения.