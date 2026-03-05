Путин поручил ограничить передвижение электросамокатов по тротуарам

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об ограничении передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно документу, Минтранс совместно с МВД, СПЧ, Общественной палатой и комиссиями Госсовета должны представить предложения по совершенствованию правового регулирования использования СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем.

Особое внимание поручено уделить возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам, а также урегулированию их использования в предпринимательской деятельности (кикшеринг).

Ранее стало известно, что умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве. Столичные умные камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ, а также факты выезда на проезжую часть водителей электровелосипедов и электросамокатов.