Прокуратура взяла под контроль дело о нападении на журналистов «Известий» в Чехове

В Чехове возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Мужчина напал на корреспондента съёмочной группы МИЦ «Известия», пытаясь помешать сбору информации о деятельности заводчиков щенков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Мособласти.

«Осознавая, что действия журналистов носят законный характер, мужчина, с целью принудить к отказу от распространения информации, нанёс удар ногой в область живота одному из них и оттолкнул от двери квартиры», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 3 марта 2026 года на лестничной площадке дома на улице Уездной. Журналисты по редакционному заданию проводили видеосъёмку и общались с покупателями щенков. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ. Чеховская городская прокуратура взяла расследование под контроль. Задержанному 38 лет, его действия проверяются на предмет привлечения к установленной законом ответственности.

Ранее аналогичный случай произошёл с съёмочной группой телеканала РЕН-ТВ в чилийском Сантьяго. Неизвестные напали на журналистов: ведущий Алексей Корзин получил удар бутылкой по голове, а оператор порезал руку.