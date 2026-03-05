Владимир Путин
5 марта, 10:38

Россиянам рассказали, когда оператор вправе отобрать номер телефона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wisely

Телефонный номер отключат и передадут другому абоненту, если по нему нет активности или сохраняется отрицательный баланс в течение 90 дней. Об этом рассказала адвокат Яна Ковалевская.

После отключения номер обычно не выдают новому пользователю два месяца — это время дают прежнему владельцу на восстановление. Если номер заблокировали, нужно сразу звонить в кол-центр или идти в офис оператора, приводит совет юриста РИАМО.

Если номер утрачен по вашей вине, компенсацию не выплатят. Но если докажете, что отключение произошло незаконно — например, активность была, а оператор всё равно разорвал договор — можно требовать возмещения ущерба.

Мишустин: Самозапрет на новые сим-карты установили 800 тысяч россиян
Кроме того, в феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект о «детских» сим-картах. Это входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Согласно документу, родителей обяжут предупреждать операторов о передаче оформленных на них номеров несовершеннолетним.

