По храмам Рязани шастает «угрюмый» двойник Зеленского, зазывающий в секту

Жителей Рязани предупредили об очень похожем на Владимира Зеленского человеке, который ходит по местным храмам и зазывает верующих в «православный киноклуб», организованный в съёмной квартире. Священник Дмитрий Фетисов опасается, что «угрюмый» мужчина быть вербовщиком в новую псевдоправославную секту.

«Друзья, будьте осторожны! <...> [Он] настойчиво пристаёт к прихожанам. <...> Представляется вербовщик Владимиром. Это не шутка. Возможно, идёт процесс попытки создания псевдоправославной секты», — написал священнослужитель в соцсети VK.

Ранее СМИ узнали о своеобразном возрождении печально известной секты «Бога Кузи». Андрей Попов отсидел срок за прошлые прегрешения и взялся за старое: адепты «божества» ходят по православным ярмаркам и предлагают заказать молебен «вразумлении и защите от злых духов», а также вербуют новых последователей.