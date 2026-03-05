Владимир Путин
5 марта, 10:46

У российской спортсменки отобрали подаренный на ОИ-2026 смартфон спустя 20 минут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Российская конькобежка Ксения Коржова рассказала о неприятной ситуации, произошедшей на Олимпиаде-2026 в Италии. По словам спортсменки, ей подарили смартфон, но вскоре потребовали вернуть устройство. Россиянка объяснила, что сначала отказалась от подарка из-за своего нейтрального статуса, но сотрудники настойчиво просили её принять гаджет.

«Меня в магазине начали зазывать ассистенты: «Бери телефон, бери телефон». Я объясняю, что я нейтральный спортсмен, я не имею права получать. Они говорят: «Да всё окей». В итоге я получаю этот телефон, его оформили», цитирует Коржову ТАСС.

В итоге телефон оформили на спортсменку, однако спустя примерно 20 минут ей позвонили и попросили вернуть устройство. По словам конькобежки, сотрудники магазина не возражали против подарка и, вероятно, не знали о действующих правилах для нейтральных участников.

Смартфоны для олимпийцев предоставляла южнокорейская компания — спонсор Международного олимпийского комитета. К Играм в Италии она выпустила специальную версию устройства с уникальным дизайном.

«Гусарские привёз»: российские атлеты троллят «презервативный дефицит» в Олимпийской деревне
Напомним, что специальные версии смартфонов предназначались примерно для 3,8 тысячи спортсменов, прибывших на Игры. При этом российские участники оказались без подарка. Аналогичная ситуация произошла и на летней Олимпиаде-2024: тогда российским спортсменам также не выдали устройства этого производителя.

BannerImage
Полина Никифорова
