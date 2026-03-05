Ценник на BMW и Mercedes в России вырастет почти на 40%

Стоимость автомобилей немецких брендов в России может увеличиться на 25–40% из-за новых правил утильсбора и дополнительных начислений. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 апреля. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Цены на машины премиальных марок уже заметно выросли с конца прошлого года. С апреля Минпромторг намерен приравнять частный ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза к коммерческому. В результате россияне больше не смогут экономить за счёт более низких пошлин в государствах союза.

На примере одной из популярных моделей рост цен уже заметен. Если в декабре BMW X5 в М-пакете можно было приобрести примерно за 15,8 млн рублей, то январские поставки стоят около 17,1 млн рублей. После вступления новых правил итоговая стоимость такого автомобиля может превысить 20,7 млн рублей.

Автоброкеры отмечают, что существует способ снизить расходы на несколько миллионов рублей — за счёт ввоза автомобилей из Китая. Для внутреннего китайского рынка выпускаются удлинённые версии моделей, которые обходятся дешевле. Например, BMW X5 на китайском рынке стоит от 10,5 млн рублей. После 1 апреля его ввоз через Россию оценивается примерно в 14 млн рублей, а через Беларусь — около 12,5 млн рублей.

Похожая ситуация и с другими моделями. Ввоз BMW X3 2025 года после апреля обойдётся примерно в 7,5 млн рублей через Россию и около 6,8 млн рублей через Беларусь. Главным недостатком такой схемы дилеры называют длительное ожидание. Из-за ужесточения правил экспорта европейских автомобилей из Китая срок доставки может составлять 7–8 месяцев.

С автомобилями Mercedes ситуация, по словам участников рынка, ещё сложнее. Модель C-Class фактически уходит с российского рынка, поскольку её стоимость почти сравнялась с более старшей моделью E-Class, что делает импорт экономически невыгодным. В 2026 году дилеры планируют сосредоточиться на поставках Mercedes-Benz E 300, который сейчас стоит в среднем 9,5–10,5 млн рублей. Чтобы сдержать рост цен после апреля, продавцы также рекомендуют рассматривать поставки из Китая.

Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель BMW объявил о масштабном отзыве автомобилей из-за риска возгорания. Под сервисную кампанию подпадают более 337 тысяч машин, включая свыше 29 тысяч на немецком рынке.