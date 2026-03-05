Владимир Путин
5 марта, 10:47

Россиянам объяснили, почему март – самый «бессонный» месяц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В марте многие сталкиваются с нарушениями сна — бессонницей или сонливостью. Организм перестраивает биологические часы под увеличивающийся световой день. Об этом рассказала врач Татьяна Молостова.

Зимой из-за короткого светового дня уровень мелатонина остаётся высоким даже днём, что вызывает апатию. С приходом весны ритм сбивается, и организму требуется несколько дней на адаптацию. Такие проблемы — физиологическая реальность, обычно они проходят сами, рассказала врач в интервью «Газете.ru».

Чтобы быстрее наладить сон, врач советует ложиться и вставать в одно время, заниматься спортом, отказаться от телефона за два часа до сна и приглушать свет вечером. Если нарушения не проходят, стоит обратиться к сомнологу.

Кстати, бессонница, усталость и отёки ног могут быть не просто следствием стресса. Такие признаки могут говорить о проблемах с сердцем, которые нельзя игнорировать. Какие ещё неожиданные симптомы сигналят о болезнях сердца, читайте в материале Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Здоровье
