Карпов открыл детский шахматный турнир в «титановой столице» России

Легендарный шахматист Анатолий Карпов открыл в Верхней Салде Свердловской области детский этап Кубка России, посвящённый 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос. В турнире участвуют почти 500 детей из 27 регионов России.

Юные шахматисты разыграют призовой фонд свыше 500 тысяч рублей и получат кубки с медалями из авиационного титана — материала, который производят на местном предприятии ВСМПО-АВИСМА. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

«В шахматах, как и в жизни, очень важно найти баланс между соблюдением правил и свободной импровизацией. Лучших результатов обычно добивается тот, кто умело комбинирует аналитическое мышление и творческую энергию. Желаю спортсменам, чтобы цепочка правильно принятых решений обязательно привела к успеху. Пусть ваша интуиция во время «Кубка Титанов» проявится максимально и подскажет только верные ходы», – сказал основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков.

Соревнования проходят в четырёх возрастных группах — до 9, 11, 13 и 15 лет. Всего в программе Кубка России запланировано восемь турниров. 2026 год Федерация шахмат России объявила годом Анатолия Карпова в честь его 75-летия. Гроссмейстер 25 лет подряд оставался чемпионом мира или претендентом на титул.

В конце прошлого года Life.ru рассказывал, как россиянка Александра Горячкина впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Она выиграла чемпионат мира в Дохе, одержав победу над китаянкой Чжу Цзиньэр со счётом 1,5:0,5.