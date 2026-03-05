Алёна Краснова закрутила роман с 30-летним инженером ещё до развода с внуком Пугачёвой

Алёна Краснова, бывшая супруга внука Аллы Пугачёвой Никиты Преснякова, начала роман с другим мужчиной ещё до развода. Её новым возлюбленным стал 30-летний инженер Сергей Тюленев, работающий в крупной газовой компании.

По информации источника из окружения Алёны, пара познакомилась, когда она периодически прилетала из Америки к родителям. В это время она ещё состояла в отношениях с Пресняковым, сообщает Kp.ru.

Помимо измены, в браке возникли финансовые трудности. Квартира музыканта оказалась в залоге у банка — ранее он взял кредит на совместный с тестем бизнес, который оказался убыточным. Продюсер Леонид Дзюник отметил, что Алёна привыкла к роскошной жизни, которую обеспечивал её отец-бизнесмен, а Никита не мог предложить такой уровень, особенно в Америке. Новый партнёр с «большим кошельком» стал для неё более привлекательным вариантом.

В феврале стало известно, что Краснова вернулась в Россию и больше не скрывает личную жизнь. Фотографии с новым возлюбленным, Сергеем, она опубликовала в социальных сетях.