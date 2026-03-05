Владимир Путин
5 марта, 13:10

Лукашенко помиловал 18 заключённых, в том числе осуждённых за экстремизм

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 заключённых, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии. Известно, что 15 из них совершили преступления экстремистской направленности. Большинство — 11 человек — являются женщинами.

«У шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации. Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осуждённая, преступившая закон в 16-летнем возрасте», — говорится в публикации.

Все помилованные подали прошение президенту республики. Они признали вину, раскаялись и обещали в дальнейшем не преступать белорусский закон.

Ранее в преддверии Нового года Александр Лукашенко помиловал 22 осуждённых. Большинство из них были приговорены к срокам за преступления экстремисткой направленности.

