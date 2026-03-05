Кровь, чирьи, царапины: Гоген Солнцев остался лысым после визита в салон

Шоумен Гоген Солнцев пожаловался на салон красоты в центре Москвы, где ему сожгли кожу головы во время процедуры осветления волос. В беседе с Life.ru артист выразил опасение, что может навсегда остаться лысым.

Гоген Солнцев остался лысым после визита в салон. Видео © Life.ru

Как рассказал Солнцев, он записался к мастеру впервые — «цирюльника» ему порекомендовали друзья. На волосы нанесли специальный раствор и покрыли фольгой, однако, когда пришло время смывать состав, оказалось, что смесь передержали.

«У меня есть специалисты, они говорят, что либо оксид ядрёный, либо мастер просто-напросто передержала. Фольга выпала вместе с волосами... Она могла корни сжечь до такой степени, что они умерли», — поделился шоумен.

Солнцев показал раны и шрамы на голове. По его словам, администрация салона пыталась оправдаться тем, что клиент якобы ушёл надолго. Однако артист уверяет, что отсутствовал не более 15 минут.

«Кровь из башки, какие-то чирьи (фурункулы), царапины. Хожу второй день к трихологу на перевязки», — добавил он.

Гоген Солнцев остался лысым после визита в салон. Фото © Life.ru

Сейчас знаменитость лечится у трихолога. Гоген написал досудебную претензию владелице салона, но не хочет доводить дело до суда. По словам Солнцева, он готов решить вопрос миром, если ему выплатят компенсацию в размере около миллиона рублей. Процедура стоила 5–6 тысяч рублей.

