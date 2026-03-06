«Эффект парника»: Гинеколог объяснила, почему нельзя носить ежедневные прокладки круглосуточно

Ежедневные прокладки давно стали частью повседневной гигиены для многих женщин. Их носят «для свежести», при незначительных выделениях и даже просто «на всякий случай». Однако постоянное использование таких средств может быть не таким безобидным, как кажется. Врач-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Life.ru об опасности ежедневных прокладок.

«Ежедневные прокладки не относятся к медицинским средствам и не предназначены для круглосуточного ношения. Их главная задача — временно обеспечить комфорт при умеренных физиологических выделениях, например, в середине цикла. Однако использовать их постоянно — днём и ночью — нежелательно», — предупреждает эксперт.

Основная проблема заключается в том, что прокладка создаёт «эффект парника». Даже если она тонкая, между бельём и кожей формируется тёплая и влажная среда. Это может нарушить естественный баланс микрофлоры влагалища, поскольку в норме слизистая оболочка должна дышать, а выделения — свободно испаряться или впитываться натуральной тканью белья. Ольга Уланкина Врач-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

При постоянном ношении ежедневных прокладок повышается риск раздражения кожи, контактного дерматита, молочницы. Особенно это касается средств с ароматизаторами, красителями и синтетическими покрытиями. Ночью ситуация усугубляется: кожа и слизистые оболочки дольше находятся в условиях повышенной влажности, что создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и грибов.

Отдельный вопрос — психологический. У некоторых женщин формируется убеждение, что естественные выделения — это «нечистота». На самом деле умеренные прозрачные или беловатые выделения без запаха — норма и признак здоровой работы репродуктивной системы.

«В целом использовать ежедневные прокладки допустимо, но с соблюдением правил: менять их каждые 3–4 часа, выбирать изделия без отдушек и не носить их круглосуточно. Ночью предпочтительнее обходиться без них, позволяя коже восстановиться», — заключает врач.

