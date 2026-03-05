От Минобороны до УК: Карьера и падение замминистра Цаликова, обвиняемого в хищениях на миллиарды Оглавление В чём подозревают Цаликова Биография Как живёт Цаликов и его семья Чем занимаются дети чиновника Что известно о задержанном экс-замминистра обороны Руслане Цаликове? Дело о взятках, растрате и преступном сообществе — в материале Life.ru. 5 марта, 15:46 Задержан бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © РИА «Новости» / Алексей Майшев, © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Supertramp

В чём подозревают Цаликова

В Москве задержан бывший первый замглавы Министерства обороны России Руслан Цаликов. В его отношении возбуждено уголовное дело, и следствие уже потребовало арестовать Цаликова на два месяца — в ближайшее время ходатайство рассмотрит Басманный районный суд Москвы.

Цаликову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, которое, по данным следствия, в 2017–2024 годах занималось хищением и отмыванием бюджетных средств, а также по двенадцати эпизодам растраты и легализации денег и по двум эпизодам получения взятки.

До этого экс первый замглавы трижды давал показания по первому делу другого бывшего замминистра обороны — Тимура Иванова — и был допрошен в суде со стороны обвинения. Оно касалось вывода более четырёх миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц», основными фигурантами его являются экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов и его бывший подчинённый Антон Филатов.

Тогда как свидетель Цаликов дал подробные показания, изобличавшие Тимура Иванова в противоправных действиях. Теперь его процессуальный статус, кажется, изменился.

Несмотря на то что Цаликов работал в министерстве, будучи чиновником с «гражданки», погоны он всё равно носил. Согласно закону, госсоветник 1-го класса приравнивается к генералу. Фото © РИА «Новости» / Алексей Ерешко

Биография

Руслану Цаликову 69 лет, он родился в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в Северной Осетии. Он — выпускник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова, экономист по образованию. Аспирантуру проходил в Москве в знаменитой Плешке и снова вернулся в родной университет, где дорос до декана экономического факультета, а после этого перешёл на госслужбу.

Дослужился до министра финансов республики, после чего в 1994 году перешёл в МЧС — и уже в 2007 году стал первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2012 году несколько месяцев Цаликов трудился вице-губернатором Московской области, потом ещё был и.о. губернатора региона — и в ноябре того же года ушёл на должность заместителя министра обороны.

Там он курировал вопросы расквартирования войск, жилищного обеспечения, строительства и капитального ремонта, управления имуществом, судебно-правовой работы, финансового контроля, медицинского обеспечения, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами и деятельность АО «Гарнизон».

В 2015 году Цаликов стал первым заместителем министра обороны России и этот пост сохранял до своего увольнения в июне 2024 года. После этого бывший чиновник неожиданно стал депутатом Верховного хурала (парламента) Республики Тыва и после этого стал метить в кресло сенатора от республики в Совете Федерации. Однако в итоге его кандидатура согласована не была — и после этого чиновник пропал из общественного поля.

Руслан Цаликов имеет яркую биографию. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Как живёт Цаликов и его семья

Госсоветник 1-го класса (приравнивается к генералу) — Руслан Цаликов — проработал в качестве замглавы МЧС дюжину лет, а как замглавы Минобороны — десять. За эти годы он обзавёлся большим хозяйством. Речь идёт об имуществе на миллиарды рублей.

Сам бывший замминистра прописан в обычной панельной многоэтажке, впрочем, находящейся в престижном районе Очаково-Матвеевское на улице Веерной.

Руслан Цаликов и его семья владеет участком земли с лесом в элитной деревне Раздоры в Московской области. Его площадь 2,2 гектара. Рыночная стоимость занимаемой земли — около 1,3 млрд рублей. Цаликов арендует её за 11 тысяч рублей в месяц. По договору, спустя 49 лет аренды земля перейдёт в его собственность. На участке расположены дворец хозяев, теннисные корты и гостевые дома.

Кроме того, у семьи в собственности загородный дом поскромнее в соседней Барвихе (стоимость — до 500 млн рублей) и апартаменты в историческом доме на Патриарших прудах (стоимость — до 50 млн).

По данным «Базы», экс‑замминистра обороны также владеет квартирой площадью 155 квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское. На супругу Цаликова оформлено три жилых дома (один из них — в долевой собственности), один участок и квартира. Общая площадь недвижимости, которой владеет семья Цаликовых, составляет более трёх тысяч гектаров.





Забавно, что на фоне подобных богатств в 2019 году Цаликов подавал декларацию о своих доходах, которые в тот год составили чуть более 13 млн рублей. За тот же период его супруга заработала всего 357 тысяч.

Чем занимаются дети чиновника

Дети задержанного экс-замминистра оказались владельцами бизнес-центра в Москве — выручка их компаний превышает 70 млн рублей в год. Сыновья Даниэл и Заур владеют по половине доли в компании «Доминус зед». Организация специализируется на аренде помещений и только за 2024 год заработала 34 млн рублей.

Ещё один бизнес в семье — ООО «Тектум», половина которого принадлежит дочери Цаликова, Юлии. Эта компания также работает в сегменте аренды помещений — и в её собственности находятся помещения площадью 264 кв.м в здании одного из столичных бизнес-центров. Выручка за год — 37,8 млн рублей.

Авторы Евгений Кузнецов