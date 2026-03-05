Посольство России напомнило о запрете на въезд в Финляндию для туристов

Посещение Финляндии гражданами России в туристических целях по-прежнему находится под запретом. Об этом в комментарии РИА «Новости» напомнили в дипломатическом представительстве РФ в Хельсинки.

«Хотели бы ещё раз обратить внимание, что с сентября 2022 года в Финляндии действуют жесткие ограничения на въезд российских граждан. Посещение страны россиянами в туристических целях запрещено», — сказали в ведомстве.

В дипмиссии пояснили, что исключение из правил делается лишь для тех, кто может предоставить неоспоримые доказательства необходимости визита. Речь идёт о случаях официального трудоустройства или визита к членам семьи.

Ранее посол в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал о болезненных последствиях разрыва связей с Россией для северных и восточных регионов Финляндии. По его словам, только одна Южная Карелия теряет около миллиона евро в день из-за того, что лишилась туристов из РФ.

Напомним, Финляндия с 30 ноября 2023 года полностью закрыла все пункты пропуска на границе с Россией. Решение, изначально принятое правительством страны сроком на две недели, в Хельсинки мотивировали угрозами национальной безопасности и так называемой «гибридной атакой», якобы связанной с потоком просителей убежища, прибывающих из России. Таким образом, сухопутное сообщение между странами временно прервано, проезд разрешён только в экстренных случаях и для возвращения граждан обеих стран на родину.