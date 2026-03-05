Женщины как драгоценные камни: В Казани проходит уникальный конкурс красоты среди участниц из стран БРИКС

В Казани проходит международный конкурс красоты MISS MRS LITTLE MISS BRICS, который собрал участниц из 17 стран. Главная цель мероприятия — объединение людей через культуру, традиции и взаимную поддержку.

В Казани проходит уникальный конкурс красоты MISS MRS LITTLE MISS BRICS. Видео © Life.ru

Церемония открытия состоялась 2 марта на площадке МВЦ «Казань экспо» и была построена вокруг метафоры женщины как драгоценного камня. Шоу напоминало, что каждая участница уникальна и многогранна. Для гостей выступили Zivert, MONA и DINARA, а завершился вечер парадом конкурсанток в вечерних платьях.





















В состав жюри вошли визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, хореограф Никита Мусатов, модель Виктория Лопырёва, певец Марк Тишман, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие. Среди почётных гостей — «мисс мира – 2013» Ксения Безуглова, актёры Андрей Мерзликин и Евгений Стычкин, хореограф, актриса и педагог Алла Сигалова, солистка Большого театра Ана Туразашвили и народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина.

«Без женщины и её красоты мир бы просто рухнул. Всё, что связано с нашим конкурсом, — это про единение культур и традиций, про сплочённость людей. Очень важно, чтобы между женщинами — начиная с самых маленьких девочек и заканчивая взрослыми — была поддержка и любовь», — отметила президент конкурса Динара Саляхова.

Режиссёр Евгения Беспалая объяснила символизм короны: камни для неё добываются в странах БРИКС, и у каждой участницы есть «свой» камень. Туразашвили, выступившая в образе Майи Плисецкой, рассказала, что хореографию создавали специально для этого вечера, а её героиня стала символом женщины-вдохновения. Лисовец признался, что будет искать участниц, у которых внешняя красота сочетается с внутренней глубиной, культурой и любовью к своей стране.

«БРИКС показывает то, что мы видим впервые. Поэтому я посчитал важным принять участие и стать частью этого нового движения, где красота — это ещё и способ коммуникации между людьми, странами и культурами. Казань — соединяющий город, объединяющий культуры. Город, который я очень люблю», — рассказал актёр театра и кино Даниил Воробьёв.

Конкурс даёт возможность девушкам из разных государств обменяться опытом и показать самобытность своих народов. Члены жюри делают акцент не только на внешности, но и на внутренних качествах: доброте, культуре общения, способности любить и справляться с трудностями. Особенно ценят гармонию внешней и внутренней красоты, а ещё — уважение и гордость за свою страну.

Ранее сообщалось, что конкурс красоты Miss BRICS в этом году пройдёт без традиционного дефиле в купальниках. Решение связано с проведением мероприятия во время священного для мусульман месяца Рамадан. Организаторы заранее предупредили всех участниц: вместо купальников девушки будут дефилировать в спортивной одежде.