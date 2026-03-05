Угрозы Зеленского в адрес Орбана взбесили даже лидера оппозиции Венгрии

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр раскритиковал угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана. Об этом пишет портал 444.

Мадяр заявил, что никто из иностранных политиков не смеет угрожать венграм. Он потребовал от Зеленского публичных пояснений.

«Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству «Тисы». Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их», – сказал он.

Напомним, что Владимир Зеленский пообещал дать адрес Виктора Орбана украинским военным, если венгерский премьер продолжит блокировать деньги от Европы. По словам главаря киевского режима, без этих средств армия может остаться без оружия. Он надеется, что Орбан не будет мешать, иначе бойцам ВСУ придётся «напрямую пообщаться» с ним.