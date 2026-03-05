Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 18:38

Угрозы Зеленского в адрес Орбана взбесили даже лидера оппозиции Венгрии

Лидер оппозиции Венгрии Мадяр призвал Зеленского объясниться после угроз Орбану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Review News

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр раскритиковал угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана. Об этом пишет портал 444.

Мадяр заявил, что никто из иностранных политиков не смеет угрожать венграм. Он потребовал от Зеленского публичных пояснений.

«Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству «Тисы». Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их», – сказал он.

«И эту страну хотят впустить в ЕС»: Сийярто шокирован украинской «культурой» после угроз Зеленского
«И эту страну хотят впустить в ЕС»: Сийярто шокирован украинской «культурой» после угроз Зеленского

Напомним, что Владимир Зеленский пообещал дать адрес Виктора Орбана украинским военным, если венгерский премьер продолжит блокировать деньги от Европы. По словам главаря киевского режима, без этих средств армия может остаться без оружия. Он надеется, что Орбан не будет мешать, иначе бойцам ВСУ придётся «напрямую пообщаться» с ним.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Венгрия
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ВСУ
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar