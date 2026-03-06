На Бали участились случаи мошенничества с арендой вилл по «схеме Долиной»

На индонезийском острове Бали зафиксированы новые случаи обмана туристов при аренде жилья. Местные мошенники используют схемы, которые уже хорошо знакомы россиянам по громкому делу певицы Ларисы Долиной. Один из таких инцидентов произошёл с семьёй из Новосибирска, сообщает РИА «Новости».

Как рассказала уроженка Новосибирска Анастасия, её семья решила арендовать виллу на острове через местного агента, который представлялся официальным представителем владельца. Россияне внесли полную оплату за год проживания. Однако вскоре выяснилось, что настоящий хозяин недвижимости этих денег не видел.

«Он просто повесил на дом замок и сказал, что мы заплатили не тому человеку. По его словам, деньги получил только агент, с которым они больше не сотрудничают. Теперь нам предлагают съехать и самостоятельно требовать деньги обратно у этого агента», — поделилась Анастасия.

Она добавила, что посредник обещает вернуть деньги, однако, по её словам, «скорее всего, этого не произойдёт».

