6 марта, 08:35

Монтажник из Бугульмы выиграл 33,3 млн рублей в лотерею

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / komokvm

Житель Татарстана, работающий монтажником на промышленном предприятии, выиграл в лотерею крупную сумму — более 33,3 миллиона рублей. Информацию о крупном выигрыше пресс-служба компании-распространителя всероссийских гослотерей предоставила РИА «Новости».

«В ходе 15557-го тиража был разыгран многомиллионный суперприз — 33 306 508 рублей. Удача улыбнулась жителю города Бугульма Республики Татарстан, который работает монтажником на химическом предприятии», — рассказали в компании.

Победитель приобрёл сразу шесть лотерейных билетов, доверив выбор чисел автоматической системе. По словам самого счастливчика, весть о выигрыше застала его прямо в цехе. Сначала он не поверил своим глазам, а когда осознал масштаб удачи, первым делом набрал номер жены, чтобы поделиться новостью. Мужчина признался, что считает этот выигрыш судьбоносным подарком, ведь крупная сумма пришла к нему аккурат к личному празднику — его день рождения отмечался ровно через неделю после знаменательного события.

Ранее в Новосибирске молодая мама выиграла в лотерею более 300 миллионов рублей. После вычета налогов она получит немногим больше 250 миллионов.

