Код, налёт и скорость доставки: как на маркетплейсе безопасно «переобуться»

Продажи автомобильных шин на Wildberries выросли в первые два месяца 2026 года на 844% по сравнению с прошлым годом. Ранее такие товары были не характерны для маркетплейсов. Теперь спрос на них сместился в онлайн. В преддверии сезона переобувки мы узнали у эксперта маркетплейса по автотоварам Алексея Пискарева, как выбрать покрышки при покупке через интернет, проверить их при получении и стоит ли опасаться некачественной «резины».

Перед тем как зайти на маркетплейс, узнайте точные параметры покрышек. Размер шин указан на их боковине. Также можно проверить допустимые параметры в документах на автомобиль или на табличке — на стойке в дверном проёме машины, как правило, с водительской стороны. Например, там будет такое обозначение: 205/55 R16. 205 — ширина профиля в мм, 55 — высота профиля (в % от ширины), R16 — диаметр диска в дюймах.

Необходимо также определиться с индексом скорости. Например, 91H (максимальная нагрузка — 615 кг на шину, max скорость 210 км/ч). Минимальные значения указаны в документах на автомобиль. Рекомендуется брать с запасом, но по крайней мере со значениями не ниже штатных. Чем выше индекс скорости, тем более жёсткая и устойчивая к нагреву боковина у шины, что улучшает управляемость, но может сделать езду менее комфортной.

Пожалуй, самый непростой для автовладельца вопрос — выбор бренда. У некоторых автомобилистов есть заблуждение, что на цифровых витринах есть риск приобрести неоригинальные покрышки. Это, конечно, не соответствует реальности. Шины в принципе не могут производиться вне заводских площадей в кустарных условиях. Кроме того, все шины в России подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак». При получении можно отсканировать код через приложение и убедиться, что товар оригинальный.

На WB представлен огромный выбор отечественных, европейских и китайских производителей от несколько сотен селлеров, в том числе от самих заводов-производителей, известных автолюбителям по опыту покупки покрышек в оффлайне.

Из европейских брендов с относительно невысокими ценами за баллон эксперт рекомендует брать итальянскую классику — Continental, Pirelli. А из премиального сегмента — покрышки из Франции — Michelin.

У китайских производителей выделяется на общем фоне бренд Sailun, в том числе благодаря сочетанию конкурентной цены и износостойкости.

Можно обратить внимание на «вторые линии» этих и других известных концернов. Они часто используют проверенные технологии прошлых поколений премиум-брендов, но стоят значительно дешевле.

Среди российских производителей можно отметить, например, на бренд Torero, принадлежащий холдингу «Кордиант» — это средний ценовой сегмент. Шины выпускаются на высокотехнологичном заводе Gislaved в Калуге, который до 2023 года находился в собственности немецкого производителя премиальных шин Continental.

Выбирая резину на маркетплейсе, можно обращать внимание на рейтинг продавца и количество положительных отзывов, а также наличие отметки «Оригинал». А перед началом сезона переобувки особую актуальность получает скорость доставки — так что выбирать можно ещё и по этому параметру.

При получении внимательно осмотрите шины. На них не должно быть вмятин, следов деформации борта или белёсого налёта — это признак неправильного хранения на солнце или морозе.

