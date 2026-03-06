Владимир Путин
Регион
6 марта, 08:48

Гуменник рассказал, как Снуп Догг пританцовывал, наблюдая за женскими прокатами на Олимпиаде

Снупп Догг. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился впечатлениями от присутствия рэпера Снуп Догга на Олимпийских играх в Милане. Спортсмен признался, что специально подошёл к музыканту во время прокатов девушек.

«Когда была короткая программа у женщин, я подошёл к нему, понаблюдал, как он смотрит девочек в тёмных очках, подтанцовывает. Было весело», — рассказал Гуменник корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, Снуп Догг стал почётным тренером сборной США на Играх-2026, а также принял участие в эстафете олимпийского огня. Петербургский фигурист Пётр Гуменник, представлявщий Россию на Играх в Милане, сумел пробиться в шестёрку сильнейших. В упорной борьбе он совсем немного отстал от призёров, показав стабильное катание с элементами повышенной сложности.

