Гуменник рассказал, как Снуп Догг пританцовывал, наблюдая за женскими прокатами на Олимпиаде
Снупп Догг. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился впечатлениями от присутствия рэпера Снуп Догга на Олимпийских играх в Милане. Спортсмен признался, что специально подошёл к музыканту во время прокатов девушек.
«Когда была короткая программа у женщин, я подошёл к нему, понаблюдал, как он смотрит девочек в тёмных очках, подтанцовывает. Было весело», — рассказал Гуменник корреспонденту «Чемпионата».
Напомним, Снуп Догг стал почётным тренером сборной США на Играх-2026, а также принял участие в эстафете олимпийского огня. Петербургский фигурист Пётр Гуменник, представлявщий Россию на Играх в Милане, сумел пробиться в шестёрку сильнейших. В упорной борьбе он совсем немного отстал от призёров, показав стабильное катание с элементами повышенной сложности.
