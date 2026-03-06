Россиян предупредили о грядущем скачке цен на лечение зубов

Цены на стоматологические услуги в России в 2026-м заметно увеличились. В среднем лечение подорожало на 15–30%, а в крупных городах и премиальных клиниках рост может достичь 50% к концу года, сообщил совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров.

«Основной причиной роста цен стало увеличение расходов клиник. В первую очередь речь идёт о подорожании расходных материалов, значительная часть которых остаётся импортной. Кроме того, на стоимость услуг влияют рост логистических затрат, аренды помещений, налоговой нагрузки и заработных плат специалистов», — уточнил врач в беседе с «Газетой.ru».

Наиболее ощутимо повышение в частных учреждениях среднего и высокого уровня. Ключевой фактор — цена зарубежных материалов. Несмотря на частичную оптимизацию закупок и импортозамещение, полностью отказаться от качественных иностранных компонентов без риска для качества лечения невозможно.

Эксперт предупредил, что потенциал дальнейшего роста не исчерпан. Себестоимость расходников и операционные издержки продолжают увеличиваться, поэтому новое повышение тарифов в ближайшие один-два года исключать нельзя. Сократить расходы на лечение поможет профилактика. Регулярные осмотры и своевременная терапия кариеса обходятся в два-три раза дешевле экстренных вмешательств.

А ранее Life.ru писал, что в России разработали жевательную резинку с защитой от кариеса. Продукт не только очищает эмаль, но и формирует длительную защиту от кариеса. Предполагается, что средство будет защищать зубы в течение дня — между утренней и вечерней чисткой.