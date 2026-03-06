Врач объяснил, как поза «пользователя ноутбука» приводит к грыжам и хроническим болям

Основной удар по опорно-двигательному аппарату наносит не тяжёлый труд, а многочасовое сидение за компьютером. К 40–50 годам это провоцирует хронические заболевания спины, вплоть до грыж и нарушений осанки, рассказал хирург Олег Миленин.

Длительное пребывание в статичной позе формирует комплекс проблем. Одни мышцы постоянно напряжены, другие — почти не работают.

«Сидячая работа сопровождается постоянным напряжением одних и тех же групп мышц и почти полным отсутствием активности других. В норме позвоночник рассчитан на чередование движения и нагрузки — ходьбу, наклоны, повороты. Когда человек по шесть и более часов в день сидит за компьютером, тело «застывает» в одной позе, и это со временем превращается в хроническую проблему», — уточнил врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Особенно опасна «поза пользователя ноутбука»: плечи сведены вперёд, спина округлена. При наклоне головы вперёд нагрузка на шейный отдел почти удваивается.

«Если в нейтральном положении голова оказывает на позвоночник нагрузку около четырёх килограммов, то при наклоне вперёд на 30-40 градусов она почти удваивается. Для шейного и грудного отделов это колоссальная перегрузка: перенапряжение мышц, нарушение кровообращения, постепенные дегенеративные изменения межпозвоночных дисков», — объяснил медик.

У людей, годами работающих за монитором, часто диагностируют протрузии, грыжи, мышечно-тонический синдром. Страдают также тазобедренные и коленные суставы, возникают застойные явления в нижних конечностях. Для профилактики эксперт советует правильно организовать рабочее место: использовать подставку, отдельную клавиатуру, эргономичное кресло. Важно делать короткие перерывы и включать в распорядок дня регулярную активность — плавание, пилатес, лечебную гимнастику.

