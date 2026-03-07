Льготы на транспорт для пенсионеров. Кто сможет не платить за проезд в 2026 году и какие выплаты можно снизить Оглавление Транспортный налог: что нужно знать пенсионеру Льготы на проезд: от бесплатных билетов до денежных выплат Как изменились транспортные льготы в 2026 году Кому положены льготы и как их получить Как получить льготы на транспорт С 2026 года вступили в силу изменения в начислении ряда льгот на транспорт. Кого освободят от оплаты проезда, кому сделают скидку и какие налоги могут не платить пенсионеры? 6 марта, 21:20 Пенсионеры могут получить льготы на транспорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

В России система транспортных льгот для пенсионеров строится на двух уровнях: федеральном и региональном. При этом важно различать две большие категории поддержки, которые часто путают: льготы по уплате транспортного налога и льготы на проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый труд» (НПНТ) Сергей Довгаль.

Транспортный налог: что нужно знать пенсионеру

Транспортный налог является региональным, поэтому порядок начислений и льготы устанавливают власти субъектов Федерации. Вопреки распространённому заблуждению, федеральное законодательство не освобождает пенсионеров от его уплаты автоматически. Каждый регион самостоятельно решает, кому предоставить скидку или полное освобождение.

— Например, в Москве пенсионеры по возрасту без особых статусов (ветеран труда, инвалид) обязаны платить налог полностью, тогда как в Санкт-Петербурге они освобождаются от уплаты за один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. В Республике Адыгея пенсионеры платят лишь половину от начисленной суммы. Поэтому универсальный совет один: всегда уточнять информацию в своём отделении Федеральной налоговой службы или на официальном сайте регионального правительства, — рассказал Сергей Довгаль.

По его словам, важное новшество 2026 года касается порядка получения льгот. С этого года налоговые органы перешли на проактивный, то есть беззаявительный режим предоставления льгот по налогу на имущество и земельным участкам. Однако для транспортного налога это работает не всегда. Если региональная льгота носит заявительный характер, пенсионеру всё равно необходимо подать заявление — лично, через многофункциональный центр или портал «Госуслуги». Рекомендуется проверить наличие льготы в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, чтобы избежать неожиданных начислений.

Льготы на проезд: от бесплатных билетов до денежных выплат

Ситуация с проездом в общественном транспорте зависит от региона, где живёт пенсионер. В Москве и Московской области пенсионеры по возрасту традиционно пользуются правом бесплатного проезда на всех видах городского транспорта, а также в пригородных электричках.

В Санкт-Петербурге действует иная модель: вместо бесплатного проезда пенсионеры могут приобрести льготный проездной билет, который обходится значительно дешевле обычного.

В некоторых регионах, например в Приморском крае, поддержка реализуется через денежные выплаты на специальную карту, которой можно расплачиваться в транспорте. Стоит отметить, что в ряде субъектов Федерации право на льготы получают не только пенсионеры, но и лица предпенсионного возраста, что особенно актуально для жителей Московской области и некоторых других регионов.

— Кроме того, для неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сохраняется право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. С 2026 года срок принятия решения по таким заявлениям сокращён с пяти до двух рабочих дней, что значительно ускоряет получение выплат, — добавил Сергей Довгаль.

Как изменились транспортные льготы в 2026 году

В 2026 году уже вступили в силу несколько важных региональных изменений. В Подмосковье продлено право на бесплатный проезд для пенсионеров старше 60 лет в транспорте Москвы, включая метро, Московское центральное кольцо и пригородные электрички. Эта мера будет действовать как минимум до 31 декабря 2026 года.

В Приморском крае с 1 января расширен круг получателей транспортной выплаты: теперь компенсацию на карту «Приморец» могут получать инвалиды первой группы независимо от возраста, а также сопровождающие детей-инвалидов. Размер выплаты составляет от 470 до 980 рублей в месяц.

— В Алтайском крае, в городе Бийске, с начала года установлена фиксированная льготная стоимость проездного для пенсионеров — 600 рублей в месяц. Однако здесь впервые введён критерий нуждаемости: льгота не предоставляется пенсионерам, чей ежемесячный доход превышает двукратную величину прожиточного минимума, — пояснил Сергей Довгаль.

Кому положены льготы и как их получить

Сергей Довгаль отметил, что главная интрига 2026 года — возможное принятие федерального закона о единых транспортных льготах для всех пенсионеров России. Ранее подобный законопроект обсуждался в Государственной думе: предполагалось обязать регионы обеспечить пенсионерам скидку на проезд в городском транспорте не ниже 50%, а на пригородных электричках — не ниже 70%. Однако закон пока не принят.

Поскольку единого федерального стандарта пока нет, круг получателей определяется региональным законодательством. Как правило, льготы предоставляются пенсионерам по старости, ветеранам труда, инвалидам (включая детей-инвалидов), а также жителям Крайнего Севера. В некоторых регионах к ним добавляются предпенсионеры.

Как получить льготы на транспорт

Алгоритм оформления льгот на проезд достаточно прост. Необходимо обратиться в орган социальной защиты населения или многофункциональный центр по месту жительства, подать заявление (часто это можно сделать через портал «Госуслуги») и получить социальную карту или льготный проездной билет.

— Для оформления налоговых льгот рекомендуется сначала проверить их наличие в личном кабинете на сайте ФНС и при необходимости подать заявление, — пояснил Сергей Довгаль.

Авторы Нина Важдаева