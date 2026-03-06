Владимир Путин
Более 140 тысяч жителей столичных ЖК получили высокоскоростной интернет

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с теперь доступен как в жилых помещениях, так и в лифтовых, входных зонах, а также на парковках крупных московских ЖК.

6 марта, 12:16
В столичных ЖК выросла скорость интернета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Чтобы обеспечить качественную связь в зданиях, инженеры МегаФона подключили сеть оператора к системе распределения сигнала внутри жилых комплексов. Также телеком-инфраструктура поддерживает VoLTE — технологию, с помощью которой можно одновременно совершать звонок и пользоваться мобильным интернетом.

Специалисты оператора усилили сигнал в домах квартала «Атлантик» в жилом комплексе City Bay, который находится в районе Покровское-Стрешнево, провели работы в ЖК «Символ» в Лефортове, ЖК «Огни» в Раменках, ЖК Slava на Ленинградском проспекте, ЖК Capital Towers в Москве-Сити, ЖК «Мичуринский» в Тропарёво-Никулино, ЖК «Метрополия» рядом с Волгоградским проспектом, ЖК «Level Селигерская» на юге Западного Дегунино и в ЖК «Дом Достижение» в Останкинском районе.

