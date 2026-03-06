Apple унизила даже китайцев: что не так с новым MacBook Neo 2026, если он дешевле iPhone?

Владимир Путин
Оглавление
Когда выходит новый MacBook Neo: дата анонса и продаж
Цена MacBook Neo в России: сколько стоит в 2026 году
Основные характеристики MacBook Neo
Экран и дизайн: Liquid Retina и четыре ярких цвета
Производительность: чип A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти
Клавиатура, звук и веб-камера: без подсветки, но с Spatial Audio
Порты, батарея и главные компромиссы
Чем MacBook Neo отличается от MacBook Air и Pro
Цвета и память: какие версии доступны
Стоит ли покупать MacBook Neo в 2026 году

Apple наконец-то сделала доступный Mac, но без компромиссов не обошлось. Сколько стоит новинка, когда выйдет в России и кому стоит её покупать — рассказывает Life.ru.

6 марта, 12:04
MacBook Neo — что известно о революционной новинке от Apple. Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Apple наконец-то сделала то, чего от неё ждали годы, — выпустила по-настоящему доступный ноутбук. MacBook Neo 2026 стоит как хороший смартфон, но при этом работает под управлением полноценной macOS и закрывается с яблочком на крышке. Звучит как сказка, правда? Но, как в любой сказке, здесь есть свои «но». И их немало.

4 марта 2026 года компания представила устройство, которое вызывает противоречивые чувства. С одной стороны — невероятно низкая цена и свежий дизайн в ярких цветах. С другой — список компромиссов такой длинный, что хватило бы на отдельную статью. Давайте разбираться, что к чему.

Когда выходит новый MacBook Neo: дата анонса и продаж

Apple устроила тихий, но весьма показательный анонс. После обновления линейки MacBook Air и Pro на чипах M5 компания приберегла главный сюрприз напоследок. MacBook Neo представили 4 марта 2026 года на специальном мероприятии в Нью-Йорке под названием Special Apple Experience.

Главные даты для календаря:

  • Анонс: 4 марта 2026 года
  • Предзаказы стартовали сразу 4 марта 2026 года
  • Старт продаж: 11 марта 2026 года

Цена MacBook Neo в России: сколько стоит в 2026 году

Главная интрига любой новинки Apple — цена. И тут MacBook Neo действительно удивляет. Впервые за долгое время мы видим Mac, который стоит дешевле iPhone.

Мировые цены:

  • 256 ГБ — $599 (для студентов $499)
  • 512 ГБ — $699

Российские цены:

Ритейлеры уже озвучили предварительную стоимость новинки для российского рынка. И да, она значительно ниже, чем у любого другого MacBook в линейке: около 70–85 тыс. рублей.

Для сравнения: самый дешёвый MacBook Air на M1 сегодня стоит около 35–57 тысяч рублей на вторичке и у некоторых ритейлеров, а новый Air на M5 начинается от 130 тысяч. Так что MacBook Neo действительно открывает двери в мир macOS для тех, кто раньше даже не смотрел в сторону «яблок» из-за ценника на новые устройства.

Кстати, в Китае ноутбук оценили ещё демократичнее — 4599 юаней за базовую версию (примерно 52 000 рублей). Видимо, Apple всерьёз нацелилась на азиатский рынок и студентов по всему миру.

Основные характеристики MacBook Neo

Теперь давайте заглянем «под капот». Спойлер: там не M-серия, а кое-что поинтереснее. MacBook Neo характеристики получил специфические — это не урезанный Air, а совершенно иная философия.

Ключевые спецификации:

  • Дисплей: 13 дюймов Liquid Retina (IPS), 2408×1506 пикселей, 500 нит, 60 Гц
  • Процессор: Apple A18 Pro (3 нм), 6 ядер CPU, 5 ядер GPU, 16-ядерный Neural Engine
  • Память: 8 ГБ унифицированной (единственный вариант), 256 или 512 ГБ SSD
  • Аккумулятор: 36,5 Вт·ч, до 16 часов видео, до 11 часов веб-сёрфинга
  • Связь: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6
  • Порты: два USB-C (один USB 3, один USB 2), 3,5 мм аудиоразъём
  • Камера: FaceTime HD 1080p
  • Размеры и вес: 297,5 × 206,4 × 12,7 мм, 1,23 кг
  • ОС: macOS Tahoe с поддержкой Apple Intelligence

Экран и дизайн: Liquid Retina и четыре ярких цвета

Внешность MacBook Neo — ещё одна неоднозначная его часть. С одной стороны, это классический алюминиевый «монолит», который приятно держать в руках. С другой — Apple явно экономила на всём, до чего смогла дотянуться.

Начнём с хорошего. Ноутбук доступен в четырёх сочных цветах:

  • Серебристый (Silver) — классика, которая будет всегда.
  • Розовый (Blush) — нежный, почти пастельный оттенок.
  • Цитрусовый (Citrus) — ярко-жёлтый, привлекающий внимание.
  • Тёмно-синий (Indigo) — глубокий и благородный.

Дизайнеры Apple явно целились в молодёжь и студентов — цвета получились живыми и современными. Корпус цельнометаллический, толщина 12,7 мм, вес 1,23 кг — носить с собой удобно. По габаритам Neo чуть меньше MacBook Air, но разница в кармане не чувствуется.

А теперь к неприятному. 13-дюймовый дисплей Liquid Retina — это обычная IPS-матрица, а не мини-светодиод, как в старших моделях. Разрешение 2408×1506 пикселей даёт плотность 219 PPI — для текста и интерфейса достаточно. Яркость 500 нит — неплохо, даже на улице видно будет.

MacBook Neo — преимущества и недостатки. Фото © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Но компромиссы начинаются сразу:

  • 60 Гц. В 2026 году ноутбук с частотой обновления 60 Гц выглядит архаично. Прокрутка страниц будет менее плавной, чем у конкурентов и даже старых MacBook Air.
  • Нет True Tone. Автоподстройка цветовой температуры под освещение отсутствует. Вечером при тёплом свете экран будет «холодить».
  • Только sRGB. Широкий цветовой охват P3 не поддерживается. Для дизайнеров это критично, для обычных пользователей — нет.
  • Толстые рамки. Apple не стала прятать камеру в «чёлку», но рамки вокруг экрана заметно шире, чем у Air и Pro.

Впрочем, если вы не профессиональный фотограф и не сравниваете экраны бок о бок, картинка покажется вполне достойной. Главное — не ждать чудес.

Производительность: чип A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти

Вот тут самое интересное. Внутри MacBook Neo бьётся сердце от iPhone. Буквально. Чип A18 Pro — тот самый, что стоит в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, — переехал в корпус ноутбука.

Но есть нюанс, и он существенный. Если в смартфоне графическое ядро имеет 6 ядер, то в MacBook Neo их только 5. Apple слегка «придушила» чип, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с M-серией. Тем не менее характеристики внушают уважение:

  • 6 ядер CPU (2 производительных + 4 энергоэффективных);
  • 5 ядер GPU с аппаратным ускорением трассировки лучей;
  • 16-ядерный Neural Engine для задач ИИ;
  • Пропускная способность памяти 60 ГБ/с.

По производительности A18 Pro примерно равен M1 в многопоточных задачах и даже превосходит его в однопоточных. В синтетических тестах Geekbench одноядерная производительность Neo (около 3500 баллов) выше, чем у 14-дюймового MacBook Pro на M1 Pro. То есть для повседневных задач — браузер, почта, документы, YouTube — мощности хватит с запасом на годы вперёд.

Apple обещает, что MacBook Neo до 50% быстрее в повседневных задачах и до трёх раз быстрее в задачах с локальной обработкой ИИ по сравнению с ноутбуками на Intel Core Ultra 5. Звучит красиво, но на практике всё упирается в главное узкое место — оперативную память.

8 ГБ ОЗУ — и ни байтом больше. Никакой возможности расширения, никаких апгрейдов. Только 8 ГБ. Для Apple Intelligence этого хватает (минимальный порог как раз 8 ГБ), но если вы любите держать открытыми 50 вкладок в Chrome и пару тяжёлых приложений, ноутбук может начать подтормаживать.

Система охлаждения — полностью пассивная, без вентиляторов. Это значит, что MacBook Neo работает абсолютно бесшумно в любых условиях. Но и троттлинг под длительной нагрузкой не заставит себя ждать.

Клавиатура, звук и веб-камера: без подсветки, но с Spatial Audio

Переходим к самому спорному разделу. Здесь Apple, кажется, решила отыграться за низкую цену сполна.

Клавиатура. Формально это Magic Keyboard — та же, что и в Air. Но есть два важных отличия :

  • Нет подсветки. Совсем. Печатать в темноте придётся вслепую или с настольной лампой. В 2026 году — вы только вдумайтесь! — Apple выпускает ноутбук без подсветки клавиш.
  • Touch ID только в старшей версии. В базовой модели (256 ГБ) сканера отпечатков пальцев нет вообще — только пароль. В версии за 512 ГБ Touch ID встроен в кнопку питания.

Трекпад. Тоже компромисс. Здесь нет технологии Force Touch, которая имитирует нажатие вибрацией. Трекпад физический — он реально нажимается, как кнопка. Распознавание силы нажатия и рисование с учётом давления отсутствуют. Для большинства задач хватит, но фанаты маковских тачпадов будут разочарованы.

Звук. А вот тут неожиданно хорошо. Динамиков два, они дают стереозвук с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos. Конечно, четырёхканальной системы, как в Air, здесь нет, но для просмотра фильмов и YouTube качества хватит. Микрофонов тоже два — с направленным формированием луча и подавлением шума. Для видеозвонков — отлично.

Веб-камера. 1080p FaceTime HD — это приятный сюрприз. В старом MacBook Air стояла камера на 720p, так что здесь прогресс налицо. Правда, нет Center Stage (автоудержания лица в кадре) и Desk View, но для своего класса — достойно.

Порты, батарея и главные компромиссы

Здесь начинается самое интересное. MacBook Neo оснащён двумя портами USB-C на левой стороне и 3,5-мм аудиоразъёмом. Казалось бы, нормально. Но давайте копнём глубже.

Порты USB-C:

  • Левый порт — USB 3 (до 10 Гбит/с) с поддержкой DisplayPort 1.4. Только через него можно подключить внешний монитор (до 4K при 60 Гц).
  • Правый порт — USB 2 (всего 480 Мбит/с). Да, вы не ослышались. В 2026 году Apple ставит в новый ноутбук порт со скоростью двадцатилетней давности.

Thunderbolt нет вообще. Это значит, что быстрые внешние накопители, док-станции и, что обиднее всего, Studio Display с этим ноутбуком не работают.

Кому подойдёт MacBook Neo — честный ответ. Фото © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Батарея и зарядка:

Аккумулятор ёмкостью 36,5 Вт·ч — заметно меньше, чем у Air (53,8 Вт·ч). Apple обещает до 16 часов воспроизведения видео и до 11 часов работы в интернете. Это неплохие показатели, но до рекордов Air не дотягивает.

Зарядка — отдельная песня. В комплекте идёт адаптер на 20 Вт. Это смешно даже по меркам смартфонов, не то что ноутбуков. Заряжаться устройство может долго. И да, MagSafe здесь нет — только провод напрямую в USB-C.

Что ещё урезали:

  • Беспроводные модули — Wi-Fi 6E и Bluetooth 6 есть, это плюс.
  • Медиадвижок — аппаратное ускорение ProRes, ProRes RAW и декодирование AV1 поддерживается.
  • Индикатор камеры — отсутствует на корпусе, только иконка в строке меню.

Чем MacBook Neo отличается от MacBook Air и Pro

Теперь самое важное — понять, где находится MacBook Neo в иерархии Apple и кому он вообще нужен. Сравнивать будем с двумя основными конкурентами внутри линейки: свежим MacBook Air на M5 и старым, но всё ещё живым MacBook Air на M1, который многие рассматривают как альтернативу.

MacBook Neo vs MacBook Air (M5)

Новый Air на M5 — это совсем другой уровень, но и цена соответствующая.

  • Процессор: M5 против A18 Pro. М5 мощнее, особенно в многопоточных задачах и работе с графикой. A18 Pro примерно на уровне M1, так что разрыв с M5 будет существенным.
  • Экран: У Air ярче, есть True Tone и P3. У Neo — проще и без автоподстройки.
  • Память: Air можно заказать с 16/24/32 ГБ ОЗУ. Neo — только 8 ГБ, никакого выбора.
  • Порты: Air — Thunderbolt / USB 4. Neo — USB 3 и USB 2. Небо и земля.
  • Клавиатура: У Air есть подсветка и Touch ID во всех версиях. У Neo — нет подсветки и Touch ID только за доплату.
  • Трекпад: Air — Force Touch, Neo — обычный физический.
  • Цена: Neo — от 70 000 рублей, Air — от 120 000+ рублей. Разница колоссальная.

MacBook Neo vs MacBook Air (M1)

А вот это сравнение — самое больное для Apple. Потому что старый Air 2020 года во многих аспектах оказывается... лучше.

  • Производительность: M1 и A18 Pro примерно равны. В синтетике Neo чуть быстрее в одноядерных, но в реальной жизни разницы не заметить.
  • Экран: У M1 Air — 13,3 дюйма, 2560×1600, 400 нит, но есть True Tone и P3. Neo ярче (500 нит), но без True Tone и с sRGB. На улице лучше Neo, дома — Air.
  • Клавиатура и трекпад: У M1 Air есть подсветка и Touch ID в любой версии, а также Force Touch. У Neo этого нет.
  • Порты: У M1 Air — два Thunderbolt / USB 4. У Neo — USB 3 и USB 2. Thunderbolt побеждает.
  • Автономность: M1 Air живёт дольше (до 18 часов видео против 16), батарея больше (49,9 Вт·ч против 36,5).
  • Цена: Новый Neo — 70 000 рублей. M1 Air на вторичке и у некоторых ритейлеров — 35–57 тысяч.

Вывод циничный: если найдёте новый M1 Air (они ещё бывают в продаже) — берите его, не думая. Он объективно лучше Neo почти по всем статьям, кроме камеры и беспроводных модулей.

MacBook Neo vs MacBook Pro (M5 Pro/Max)

Тут даже сравнивать смешно. Pro — это рабочая станция для профессионалов. Neo — печатная машинка для студентов. Pro стоит от 200 000 рублей, Neo — 70 000. Если вы монтируете видео в 8K или работаете с 3D-графикой, Pro — ваш выбор. Если пишете курсовые и смотрите сериалы — Neo справится.

Цвета и память: какие версии доступны

Выбор небогатый, но для целевой аудитории — достаточный.

Цвета MacBook Neo 2026 :

  • Silver (серебристый);
  • Blush (розовый);
  • Citrus (цитрусовый/жёлтый);
  • Indigo (тёмно-синий).

Конфигурации памяти :

  • 256 ГБ / 8 ГБ ОЗУ — 69 999 рублей. Без Touch ID, с обычной кнопкой включения.
  • 512 ГБ / 8 ГБ ОЗУ — 84 999 рублей. С Touch ID в кнопке питания.

ОЗУ — только 8 ГБ. Никаких апгрейдов, никаких вариантов. Apple чётко даёт понять: это устройство для базовых задач, и не надо пытаться сделать из него рабочую станцию.

Стоит ли покупать MacBook Neo в 2026 году

Если вы студент, школьник или просто человек, которому нужен компьютер для учёбы, сёрфинга и сериалов, MacBook Neo — ваш выбор. За 70 тысяч вы получаете полноценную macOS, отличную сборку, сочные цвета и бесшумную работу. Это входной билет в экосистему Apple для тех, кто раньше даже не смотрел в сторону Mac из-за ценника. Для своей целевой аудитории он идеален.

Но если вы хоть раз печатали ночью на подсвеченной клавиатуре, работали с цветом или просто цените быстрые порты — проходите мимо. Отсутствие подсветки, медленный USB-порт справа и 8 ГБ оперативки без возможности расширения — это не компромиссы, а жертвы. И да, если найдёте старый MacBook Air на M1 по цене ниже 60 тысяч, берите его, не думая. Neo впечатляет ровно до тех пор, пока вы не узнаёте, сколько всего у него отрезали.

