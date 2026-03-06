Apple унизила даже китайцев: что не так с новым MacBook Neo 2026, если он дешевле iPhone? Оглавление Когда выходит новый MacBook Neo: дата анонса и продаж Цена MacBook Neo в России: сколько стоит в 2026 году Основные характеристики MacBook Neo Экран и дизайн: Liquid Retina и четыре ярких цвета Производительность: чип A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти Клавиатура, звук и веб-камера: без подсветки, но с Spatial Audio Порты, батарея и главные компромиссы Чем MacBook Neo отличается от MacBook Air и Pro Цвета и память: какие версии доступны Стоит ли покупать MacBook Neo в 2026 году Apple наконец-то сделала доступный Mac, но без компромиссов не обошлось. Сколько стоит новинка, когда выйдет в России и кому стоит её покупать — рассказывает Life.ru. 6 марта, 12:04 MacBook Neo — что известно о революционной новинке от Apple. Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Apple наконец-то сделала то, чего от неё ждали годы, — выпустила по-настоящему доступный ноутбук. MacBook Neo 2026 стоит как хороший смартфон, но при этом работает под управлением полноценной macOS и закрывается с яблочком на крышке. Звучит как сказка, правда? Но, как в любой сказке, здесь есть свои «но». И их немало.

4 марта 2026 года компания представила устройство, которое вызывает противоречивые чувства. С одной стороны — невероятно низкая цена и свежий дизайн в ярких цветах. С другой — список компромиссов такой длинный, что хватило бы на отдельную статью. Давайте разбираться, что к чему.

Когда выходит новый MacBook Neo: дата анонса и продаж

Apple устроила тихий, но весьма показательный анонс. После обновления линейки MacBook Air и Pro на чипах M5 компания приберегла главный сюрприз напоследок. MacBook Neo представили 4 марта 2026 года на специальном мероприятии в Нью-Йорке под названием Special Apple Experience.

Главные даты для календаря:

Анонс: 4 марта 2026 года

4 марта 2026 года Предзаказы стартовали сразу 4 марта 2026 года

2026 года Старт продаж: 11 марта 2026 года

Цена MacBook Neo в России: сколько стоит в 2026 году

Главная интрига любой новинки Apple — цена. И тут MacBook Neo действительно удивляет. Впервые за долгое время мы видим Mac, который стоит дешевле iPhone.

Мировые цены:

256 ГБ — $599 (для студентов $499)

— $599 (для студентов $499) 512 ГБ — $699

Российские цены:

Ритейлеры уже озвучили предварительную стоимость новинки для российского рынка. И да, она значительно ниже, чем у любого другого MacBook в линейке: около 70–85 тыс. рублей.

Для сравнения: самый дешёвый MacBook Air на M1 сегодня стоит около 35–57 тысяч рублей на вторичке и у некоторых ритейлеров, а новый Air на M5 начинается от 130 тысяч. Так что MacBook Neo действительно открывает двери в мир macOS для тех, кто раньше даже не смотрел в сторону «яблок» из-за ценника на новые устройства.

Кстати, в Китае ноутбук оценили ещё демократичнее — 4599 юаней за базовую версию (примерно 52 000 рублей). Видимо, Apple всерьёз нацелилась на азиатский рынок и студентов по всему миру.

Основные характеристики MacBook Neo

Теперь давайте заглянем «под капот». Спойлер: там не M-серия, а кое-что поинтереснее. MacBook Neo характеристики получил специфические — это не урезанный Air, а совершенно иная философия.

Ключевые спецификации:

Дисплей: 13 дюймов Liquid Retina (IPS), 2408×1506 пикселей, 500 нит, 60 Гц

13 дюймов Liquid Retina (IPS), 2408×1506 пикселей, 500 нит, 60 Гц Процессор: Apple A18 Pro (3 нм), 6 ядер CPU, 5 ядер GPU, 16-ядерный Neural Engine

Apple A18 Pro (3 нм), 6 ядер CPU, 5 ядер GPU, 16-ядерный Neural Engine Память: 8 ГБ унифицированной (единственный вариант), 256 или 512 ГБ SSD

8 ГБ унифицированной (единственный вариант), 256 или 512 ГБ SSD Аккумулятор: 36,5 Вт·ч, до 16 часов видео, до 11 часов веб-сёрфинга

36,5 Вт·ч, до 16 часов видео, до 11 часов веб-сёрфинга Связь: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6

Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 Порты: два USB-C (один USB 3, один USB 2), 3,5 мм аудиоразъём

два USB-C (один USB 3, один USB 2), 3,5 мм аудиоразъём Камера: FaceTime HD 1080p

FaceTime HD 1080p Размеры и вес: 297,5 × 206,4 × 12,7 мм, 1,23 кг

297,5 × 206,4 × 12,7 мм, 1,23 кг ОС: macOS Tahoe с поддержкой Apple Intelligence

Экран и дизайн: Liquid Retina и четыре ярких цвета

Внешность MacBook Neo — ещё одна неоднозначная его часть. С одной стороны, это классический алюминиевый «монолит», который приятно держать в руках. С другой — Apple явно экономила на всём, до чего смогла дотянуться.

Начнём с хорошего. Ноутбук доступен в четырёх сочных цветах:

Серебристый (Silver) — классика, которая будет всегда.

— классика, которая будет всегда. Розовый (Blush) — нежный, почти пастельный оттенок.

— нежный, почти пастельный оттенок. Цитрусовый (Citrus) — ярко-жёлтый, привлекающий внимание.

— ярко-жёлтый, привлекающий внимание. Тёмно-синий (Indigo) — глубокий и благородный.

Дизайнеры Apple явно целились в молодёжь и студентов — цвета получились живыми и современными. Корпус цельнометаллический, толщина 12,7 мм, вес 1,23 кг — носить с собой удобно. По габаритам Neo чуть меньше MacBook Air, но разница в кармане не чувствуется.

А теперь к неприятному. 13-дюймовый дисплей Liquid Retina — это обычная IPS-матрица, а не мини-светодиод, как в старших моделях. Разрешение 2408×1506 пикселей даёт плотность 219 PPI — для текста и интерфейса достаточно. Яркость 500 нит — неплохо, даже на улице видно будет.

MacBook Neo — преимущества и недостатки.

Но компромиссы начинаются сразу:

60 Гц. В 2026 году ноутбук с частотой обновления 60 Гц выглядит архаично. Прокрутка страниц будет менее плавной, чем у конкурентов и даже старых MacBook Air.

В 2026 году ноутбук с частотой обновления 60 Гц выглядит архаично. Прокрутка страниц будет менее плавной, чем у конкурентов и даже старых MacBook Air. Нет True Tone. Автоподстройка цветовой температуры под освещение отсутствует. Вечером при тёплом свете экран будет «холодить».

Автоподстройка цветовой температуры под освещение отсутствует. Вечером при тёплом свете экран будет «холодить». Только sRGB. Широкий цветовой охват P3 не поддерживается. Для дизайнеров это критично, для обычных пользователей — нет.

Широкий цветовой охват P3 не поддерживается. Для дизайнеров это критично, для обычных пользователей — нет. Толстые рамки. Apple не стала прятать камеру в «чёлку», но рамки вокруг экрана заметно шире, чем у Air и Pro.

Впрочем, если вы не профессиональный фотограф и не сравниваете экраны бок о бок, картинка покажется вполне достойной. Главное — не ждать чудес.

Производительность: чип A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти

Вот тут самое интересное. Внутри MacBook Neo бьётся сердце от iPhone. Буквально. Чип A18 Pro — тот самый, что стоит в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, — переехал в корпус ноутбука.

Но есть нюанс, и он существенный. Если в смартфоне графическое ядро имеет 6 ядер, то в MacBook Neo их только 5. Apple слегка «придушила» чип, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с M-серией. Тем не менее характеристики внушают уважение:

6 ядер CPU (2 производительных + 4 энергоэффективных);

5 ядер GPU с аппаратным ускорением трассировки лучей;

16-ядерный Neural Engine для задач ИИ;

Пропускная способность памяти 60 ГБ/с.

По производительности A18 Pro примерно равен M1 в многопоточных задачах и даже превосходит его в однопоточных. В синтетических тестах Geekbench одноядерная производительность Neo (около 3500 баллов) выше, чем у 14-дюймового MacBook Pro на M1 Pro. То есть для повседневных задач — браузер, почта, документы, YouTube — мощности хватит с запасом на годы вперёд.

Apple обещает, что MacBook Neo до 50% быстрее в повседневных задачах и до трёх раз быстрее в задачах с локальной обработкой ИИ по сравнению с ноутбуками на Intel Core Ultra 5. Звучит красиво, но на практике всё упирается в главное узкое место — оперативную память.

8 ГБ ОЗУ — и ни байтом больше. Никакой возможности расширения, никаких апгрейдов. Только 8 ГБ. Для Apple Intelligence этого хватает (минимальный порог как раз 8 ГБ), но если вы любите держать открытыми 50 вкладок в Chrome и пару тяжёлых приложений, ноутбук может начать подтормаживать.

Система охлаждения — полностью пассивная, без вентиляторов. Это значит, что MacBook Neo работает абсолютно бесшумно в любых условиях. Но и троттлинг под длительной нагрузкой не заставит себя ждать.

Клавиатура, звук и веб-камера: без подсветки, но с Spatial Audio

Переходим к самому спорному разделу. Здесь Apple, кажется, решила отыграться за низкую цену сполна.

Клавиатура. Формально это Magic Keyboard — та же, что и в Air. Но есть два важных отличия :

Нет подсветки. Совсем. Печатать в темноте придётся вслепую или с настольной лампой. В 2026 году — вы только вдумайтесь! — Apple выпускает ноутбук без подсветки клавиш.

Совсем. Печатать в темноте придётся вслепую или с настольной лампой. В 2026 году — вы только вдумайтесь! — Apple выпускает ноутбук без подсветки клавиш. Touch ID только в старшей версии. В базовой модели (256 ГБ) сканера отпечатков пальцев нет вообще — только пароль. В версии за 512 ГБ Touch ID встроен в кнопку питания.

Трекпад. Тоже компромисс. Здесь нет технологии Force Touch, которая имитирует нажатие вибрацией. Трекпад физический — он реально нажимается, как кнопка. Распознавание силы нажатия и рисование с учётом давления отсутствуют. Для большинства задач хватит, но фанаты маковских тачпадов будут разочарованы.

Звук. А вот тут неожиданно хорошо. Динамиков два, они дают стереозвук с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos. Конечно, четырёхканальной системы, как в Air, здесь нет, но для просмотра фильмов и YouTube качества хватит. Микрофонов тоже два — с направленным формированием луча и подавлением шума. Для видеозвонков — отлично.

Веб-камера. 1080p FaceTime HD — это приятный сюрприз. В старом MacBook Air стояла камера на 720p, так что здесь прогресс налицо. Правда, нет Center Stage (автоудержания лица в кадре) и Desk View, но для своего класса — достойно.

Порты, батарея и главные компромиссы

Здесь начинается самое интересное. MacBook Neo оснащён двумя портами USB-C на левой стороне и 3,5-мм аудиоразъёмом. Казалось бы, нормально. Но давайте копнём глубже.

Порты USB-C:

Левый порт — USB 3 (до 10 Гбит/с) с поддержкой DisplayPort 1.4. Только через него можно подключить внешний монитор (до 4K при 60 Гц).

— USB 3 (до 10 Гбит/с) с поддержкой DisplayPort 1.4. Только через него можно подключить внешний монитор (до 4K при 60 Гц). Правый порт — USB 2 (всего 480 Мбит/с). Да, вы не ослышались. В 2026 году Apple ставит в новый ноутбук порт со скоростью двадцатилетней давности.

Thunderbolt нет вообще. Это значит, что быстрые внешние накопители, док-станции и, что обиднее всего, Studio Display с этим ноутбуком не работают.

Кому подойдёт MacBook Neo — честный ответ.

Батарея и зарядка:

Аккумулятор ёмкостью 36,5 Вт·ч — заметно меньше, чем у Air (53,8 Вт·ч). Apple обещает до 16 часов воспроизведения видео и до 11 часов работы в интернете. Это неплохие показатели, но до рекордов Air не дотягивает.

Зарядка — отдельная песня. В комплекте идёт адаптер на 20 Вт. Это смешно даже по меркам смартфонов, не то что ноутбуков. Заряжаться устройство может долго. И да, MagSafe здесь нет — только провод напрямую в USB-C.

Что ещё урезали:

Беспроводные модули — Wi-Fi 6E и Bluetooth 6 есть, это плюс.

— Wi-Fi 6E и Bluetooth 6 есть, это плюс. Медиадвижок — аппаратное ускорение ProRes, ProRes RAW и декодирование AV1 поддерживается.

— аппаратное ускорение ProRes, ProRes RAW и декодирование AV1 поддерживается. Индикатор камеры — отсутствует на корпусе, только иконка в строке меню.

Чем MacBook Neo отличается от MacBook Air и Pro

Теперь самое важное — понять, где находится MacBook Neo в иерархии Apple и кому он вообще нужен. Сравнивать будем с двумя основными конкурентами внутри линейки: свежим MacBook Air на M5 и старым, но всё ещё живым MacBook Air на M1, который многие рассматривают как альтернативу.

MacBook Neo vs MacBook Air (M5)

Новый Air на M5 — это совсем другой уровень, но и цена соответствующая.

Процессор: M5 против A18 Pro. М5 мощнее, особенно в многопоточных задачах и работе с графикой. A18 Pro примерно на уровне M1, так что разрыв с M5 будет существенным.

M5 против A18 Pro. М5 мощнее, особенно в многопоточных задачах и работе с графикой. A18 Pro примерно на уровне M1, так что разрыв с M5 будет существенным. Экран: У Air ярче, есть True Tone и P3. У Neo — проще и без автоподстройки.

У Air ярче, есть True Tone и P3. У Neo — проще и без автоподстройки. Память: Air можно заказать с 16/24/32 ГБ ОЗУ. Neo — только 8 ГБ, никакого выбора.

Air можно заказать с 16/24/32 ГБ ОЗУ. Neo — только 8 ГБ, никакого выбора. Порты: Air — Thunderbolt / USB 4. Neo — USB 3 и USB 2. Небо и земля.

Air — Thunderbolt / USB 4. Neo — USB 3 и USB 2. Небо и земля. Клавиатура: У Air есть подсветка и Touch ID во всех версиях. У Neo — нет подсветки и Touch ID только за доплату.

У Air есть подсветка и Touch ID во всех версиях. У Neo — нет подсветки и Touch ID только за доплату. Трекпад: Air — Force Touch, Neo — обычный физический.

Air — Force Touch, Neo — обычный физический. Цена: Neo — от 70 000 рублей, Air — от 120 000+ рублей. Разница колоссальная.

MacBook Neo vs MacBook Air (M1)

А вот это сравнение — самое больное для Apple. Потому что старый Air 2020 года во многих аспектах оказывается... лучше.

Производительность: M1 и A18 Pro примерно равны. В синтетике Neo чуть быстрее в одноядерных, но в реальной жизни разницы не заметить.

M1 и A18 Pro примерно равны. В синтетике Neo чуть быстрее в одноядерных, но в реальной жизни разницы не заметить. Экран: У M1 Air — 13,3 дюйма, 2560×1600, 400 нит, но есть True Tone и P3. Neo ярче (500 нит), но без True Tone и с sRGB. На улице лучше Neo, дома — Air.

У M1 Air — 13,3 дюйма, 2560×1600, 400 нит, но есть True Tone и P3. Neo ярче (500 нит), но без True Tone и с sRGB. На улице лучше Neo, дома — Air. Клавиатура и трекпад: У M1 Air есть подсветка и Touch ID в любой версии, а также Force Touch. У Neo этого нет.

У M1 Air есть подсветка и Touch ID в любой версии, а также Force Touch. У Neo этого нет. Порты: У M1 Air — два Thunderbolt / USB 4. У Neo — USB 3 и USB 2. Thunderbolt побеждает.

У M1 Air — два Thunderbolt / USB 4. У Neo — USB 3 и USB 2. Thunderbolt побеждает. Автономность: M1 Air живёт дольше (до 18 часов видео против 16), батарея больше (49,9 Вт·ч против 36,5).

M1 Air живёт дольше (до 18 часов видео против 16), батарея больше (49,9 Вт·ч против 36,5). Цена: Новый Neo — 70 000 рублей. M1 Air на вторичке и у некоторых ритейлеров — 35–57 тысяч.

Вывод циничный: если найдёте новый M1 Air (они ещё бывают в продаже) — берите его, не думая. Он объективно лучше Neo почти по всем статьям, кроме камеры и беспроводных модулей.

MacBook Neo vs MacBook Pro (M5 Pro/Max)

Тут даже сравнивать смешно. Pro — это рабочая станция для профессионалов. Neo — печатная машинка для студентов. Pro стоит от 200 000 рублей, Neo — 70 000. Если вы монтируете видео в 8K или работаете с 3D-графикой, Pro — ваш выбор. Если пишете курсовые и смотрите сериалы — Neo справится.

Цвета и память: какие версии доступны

Выбор небогатый, но для целевой аудитории — достаточный.

Цвета MacBook Neo 2026 :

Silver (серебристый);

Blush (розовый);

Citrus (цитрусовый/жёлтый);

Indigo (тёмно-синий).

Конфигурации памяти :

256 ГБ / 8 ГБ ОЗУ — 69 999 рублей. Без Touch ID, с обычной кнопкой включения.

— 69 999 рублей. Без Touch ID, с обычной кнопкой включения. 512 ГБ / 8 ГБ ОЗУ — 84 999 рублей. С Touch ID в кнопке питания.

ОЗУ — только 8 ГБ. Никаких апгрейдов, никаких вариантов. Apple чётко даёт понять: это устройство для базовых задач, и не надо пытаться сделать из него рабочую станцию.

Стоит ли покупать MacBook Neo в 2026 году

Если вы студент, школьник или просто человек, которому нужен компьютер для учёбы, сёрфинга и сериалов, MacBook Neo — ваш выбор. За 70 тысяч вы получаете полноценную macOS, отличную сборку, сочные цвета и бесшумную работу. Это входной билет в экосистему Apple для тех, кто раньше даже не смотрел в сторону Mac из-за ценника. Для своей целевой аудитории он идеален.

Но если вы хоть раз печатали ночью на подсвеченной клавиатуре, работали с цветом или просто цените быстрые порты — проходите мимо. Отсутствие подсветки, медленный USB-порт справа и 8 ГБ оперативки без возможности расширения — это не компромиссы, а жертвы. И да, если найдёте старый MacBook Air на M1 по цене ниже 60 тысяч, берите его, не думая. Neo впечатляет ровно до тех пор, пока вы не узнаёте, сколько всего у него отрезали.

