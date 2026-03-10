С 1 апреля повысят пенсии. Сколько составит прибавка на федеральном и региональном уровнях Оглавление Кому повысят пенсию с 1 апреля 2026 года Как рассчитывают социальную пенсию Кто получит прибавку к пенсии на региональном уровне Как получить прибавку к пенсии с 1 апреля С 1 апреля сделают прибавку к пенсиям на федеральном и региональном уровнях. Кто станет получать больше, как получить повышенные выплаты и сколько они составят? 9 марта, 21:20 Юристы рассказали, кто получит прибавку к пенсии с 1 апреля. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Кому повысят пенсию с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года в России увеличиваются социальные пенсии и ряд государственных выплат неработающим пенсионерам и другим льготникам. Основанием для повышения стал Федеральный закон № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а конкретный коэффициент индексации — 6,8% — утверждён постановлением Правительства РФ. Об этом рассказал управляющий партнёр юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Прибавку сделают пожилым людям, которые не заработали права на страховую пенсию по старости (например, не хватает стажа или пенсионных баллов); инвалидам I, II, III группы и детям-инвалидам; детям, оставшимся без одного или обоих родителей; представителям малочисленных народов Севера. Повысят выплаты с 1 апреля также некоторым особым категориям: детям погибших военнослужащих, инвалидам-срочникам, «чернобыльцам», лётчикам-испытателям и др. Размеры этих пенсий рассчитываются как процент от базовой социальной пенсии.

— Индексация на 6,8% затрагивает все виды социальных пенсий и соответствующие государственные выплаты. Например, если в начале года пожилая женщина без необходимого стажа получала 8 824 рубля, то с 1 апреля её социальная пенсия станет 9 424 рубля. Для инвалида III группы пенсия увеличится примерно с 7 500 до 8 010 рублей. Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства теперь будут получать не 21 177, а 22 617 рублей. Такой же прирост ждёт и другие категории получателей социальных пенсий, — отметил Юрий Митин.

Как рассчитывают социальную пенсию

При расчёте социальных пенсий учитывают районные коэффициенты. Если человек проживает на Крайнем Севере или приравненных к нему регионах, то прибавку начисляют уже к новой сумме с учётом повышающего коэффициента. Социальные пенсии неработающим пенсионерам назначаются и выплачиваются автоматически.

— Для категории страховых пенсий добавилась новая модель: с 2026 года такие пенсии будут индексироваться дважды — в феврале (на инфляцию) и в апреле (если доходы Социального фонда выросли выше инфляции), — отметил Юрий Митин.

Кто получит прибавку к пенсии на региональном уровне

Юрий Митин отметил, что многие регионы традиционно индексируют свои доплаты и социальные выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, пострадавших от репрессий, заслуженных работников и других льготников. Размер индексации, сроки и список получателей определяет каждый регион самостоятельно. На практике где-то прибавка составит 4%, где-то 5,8% или 7,5% либо столько же, сколько на федеральном уровне.

— Важно учитывать, что в регионах устанавливаются различные размеры прожиточного минимума. Поэтому в том случае, если после индексации размер пенсии будет оставаться ниже установленного в данном субъекте Федерации прожиточного минимума пенсионера, то получатель пенсии вправе рассчитывать на федеральную или региональную социальную доплату до соответствующего регионального прожиточного минимума, — рассказал юрист, доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Белоусов.

Как получить прибавку к пенсии с 1 апреля

Все повышения происходят автоматически, подавать заявление не нужно. Выплаты перечисляют только на карту «Мир» или через почту. Если сумма вашей пенсии или доплаты ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, сохраняется и доплата до установленного минимума (он также ежегодно растёт и может быть проиндексирован в начале года отдельным актом).

— С 1 апреля прибавку получат только получатели социальных (государственных) пенсий и соответствующих им надбавок. Страховые пенсии по старости были проиндексированы по новым правилам уже с 1 февраля, а в апреле получают прибавку, только если доходы пенсионного фонда позволяют увеличить сумму сверх инфляции, — уточнил Юрий Митин.

Кроме повышения социальных пенсий на 6,8% на федеральном уровне удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, достигших в марте 80 лет. Также с 1 апреля 2026 года неработающие пенсионеры смогут получить региональные доплаты, если их общий доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера. Об этом рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян.

— Региональная социальная доплата назначается, если региональный прожиточный минимум пенсионера выше федерального, который в 2026 году составляет 16 288 рублей. Если региональный прожиточный минимум ниже, то делается федеральная доплата из федерального бюджета. С 2026 года региональные доплаты (кроме Москвы) будет назначать Социальный фонд России (СФР) автоматически, без необходимости подавать заявления и собирать документы. Пенсию и доплату будут перечислять одной суммой, — пояснил Михаил Хачатурян.

Авторы Нина Важдаева