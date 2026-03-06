Владимир Путин
6 марта, 11:01

«Make Iran Great Again»: Time показал 8 новых вариантов знаменитых кепок Трампа

Журнал Time показал кепки с «Make Great Again» и странами военных операций США

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Christian David Cooksey

Американский журнал Time опубликовал обложку с кепками в стиле лозунга президента США Дональда Трампа «Make America Great Again», на которых вместо слова «Америка» указаны страны, где США проводили военные операции.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / time

«С момента возвращения на пост президента Трамп санкционировал атаки в восьми странах», — говорится в материале.

На обложке представлены кепки с надписями Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор. Эти страны журнал выделяет как территории, где администрация Трампа инициировала военные операции после возвращения бывшего президента на пост.

Spiegel поместил на обложку политиков ЕС с мечами против «империализма Трампа»

Ранее американский журнал Time изменил обложку ноябрьского номера с изображением Дональда Трампа после резкой критики со стороны президента. Первоначальный вариант обложки вызвал недовольство Трампа. Он отметил, что на фото его волосы будто исчезли, а на макушке появилась деталь, напоминающая маленькую парящую корону, и назвал изображение одним из худших за всё время.

