«Make Iran Great Again»: Time показал 8 новых вариантов знаменитых кепок Трампа

Американский журнал Time опубликовал обложку с кепками в стиле лозунга президента США Дональда Трампа «Make America Great Again», на которых вместо слова «Америка» указаны страны, где США проводили военные операции.

«С момента возвращения на пост президента Трамп санкционировал атаки в восьми странах», — говорится в материале.

На обложке представлены кепки с надписями Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор. Эти страны журнал выделяет как территории, где администрация Трампа инициировала военные операции после возвращения бывшего президента на пост.

Ранее американский журнал Time изменил обложку ноябрьского номера с изображением Дональда Трампа после резкой критики со стороны президента. Первоначальный вариант обложки вызвал недовольство Трампа. Он отметил, что на фото его волосы будто исчезли, а на макушке появилась деталь, напоминающая маленькую парящую корону, и назвал изображение одним из худших за всё время.