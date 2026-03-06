Дима Билан рассказал, какой форс-мажор едва не сорвал его концерт

Певец Дима Билан дал большое интервью программе «Светская хроника», в котором рассказал о закулисных драмах, творческих суевериях и личных победах. Артист поделился историей о том, как один из концертов едва не оказался под угрозой срыва: утром перед выступлением артист проснулся в 5:30 и обнаружил, что голос пропал.

Дима Билан рассказал об оказавшемся на грани срыва выступлении, смене имиджа и новом доме. Видео © Пятый канал

Причиной стал поздний ужин: накануне музыкант почти ничего не ел целый день, а в полночь плотно поел осьминога с картошкой. Из-за этого кислота попала на связки и «разъела» звук. Пришлось срочно вызывать врача-фониатра — процедура промывки физраствором заняла час, но к выходу на сцену Билан был в форме. Зрители так и не узнали о случившемся.

На концерте артист не только пел и танцевал, но и летал над залом. Билан признался: когда видишь людей, страха нет, а вот когда не видишь — волнительно. Чтобы удивить публику, он изменил цвет глаз с карего на голубой, но так, чтобы зрители не сразу поняли, что именно в облике поменялось.

«А что-то в нём не то, мы не понимаем вообще, что изменилось, что-то изменилось? Вроде тот же Дима Билан, но как-то как будто не совсем он. Вот это была главная задача», — объясняет артист в передаче Пятого канала.

Говоря о карьере, певец вспомнил о недавнем звании народного артиста Карачаево-Черкесии — своей малой родины. Он признался, что 26 лет ждал этого признания и уже не надеялся, что оно произойдёт.

Затронул Билан и жилищный вопрос: он давно мечтал о доме в определённом районе, но позволить себе покупку сразу не мог. Пришлось продать одну недвижимость и взять кредит — второй объект до сих пор не реализован. Зато теперь у артиста есть дом с рекой на заднем дворе, где можно ловить рыбу и отдыхать от стадионов в полной тишине.

«Теперь я могу просто нырнуть в бассейн, приехав домой, и упасть в костюме, в котором был, затаив дыхание. Там абсолютный вакуум», — отмечает певец.

Ранее Дима Билан расставил все точки над i в вопросе, который давно волнует фанатов: кто на самом деле ведёт его соцсети. Артист заявил, что лично контролирует процесс и нередко сам вступает в переписку с подписчиками. По его словам, он прекрасно понимает язык SMM-специалистов и всегда в курсе повестки. В зависимости от настроения Билан может ответить как с иронией, так и с лёгкой провокацией — и фанатам, и хейтерам.