Киркоров назвал главный денежный урок, который усвоил от Пугачёвой

Филипп Киркоров признался, что годы жизни с Аллой Пугачёвой не прошли даром — он многому у неё научился. В новом интервью поп-король вспомнил, как Примадонна ответила на вопрос о том, сколько денег нужно для комфортной жизни.

«Алла Борисовна сказала очень хорошую фразу. Сколько вам нужно денег, у неё спросили однажды. Она ответила: ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженной. Я с ней категорически согласен», — рассказал артист в интервью сайту MK.Ru.

По словам Киркорова, этот принцип стал для него ориентиром.

Ранее Филипп Киркоров откровенно рассказал Life.ru, что многие его песни о любви появились благодаря разным женщинам, и Алла Пугачёва занимает среди них особое место. В беседе с журналистами артист назвал их совместное десятилетие красивой историей, которая началась с хита Игоря Николаева «Я не Рафаэль» и завершилась его же композицией «Немного жаль». По словам певца, все песни того периода — «Жестокая любовь», «Полетели», «Снег», «Просто подари» — были по-настоящему выстраданы. После расставания с Примадонной в жизни Киркорова открылась новая глава, подарившая ему детей.