6 марта, 12:45

Наталья Рудова отказала Нагиеву в статусе секс-символа и назвала имя главного краша

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Алексей Белкин / NEWS.ru

Актриса Наталья Рудова отказала коллеге по цеху Дмитрию Нагиеву в звании секс-символа. Свои мысли на этот счёт она высказала в интервью.

По словам Рудовой, сегодня весь мир сходит с ума по голливудскому актёру Джейкобу Элорди, звезде фильма «Грозовой перевал». Она призналась, что раньше не воспринимала его как привлекательного мужчину, но после этой картины её мнение кардинально изменилось.

Джейкоб Элорди. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

«Димочка, извини. А [самой красивой] женщиной я назову себя», — добавила актриса в разговоре с NEWS.ru.

«Нет даты, когда пора осесть»: Рудова отказалась от «правил по возрасту» и призвала жить в кайф

Ранее Наталья Рудова высказалась об успешных женщинах, у которых нет отношений. Актриса объяснила, почему одиночество не равно несчастью. По её мнению, многие яркие и независимые женщины вовсе не страдают от нехватки мужского внимания — просто они нечасто влюбляются. Рудова уверена, что такие девушки «завалены предложениями», но тщательно выбирают, потому что настоящей любви в жизни вообще немного.

