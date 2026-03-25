В Турции выдали ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

В Турции разворачивается громкий скандал с участием знаменитостей. Прокуратура Стамбула инициировала выдачу ордера на задержание известной актрисы Ханде Эрчел, прославившейся после роли в сериале «Постучись в мою дверь», а также её бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи.

Силовики провели масштабную операцию, в ходе которой задержали 14 из 16 фигурантов дела. В списке подозреваемых, проходящих по статьям о хранении наркотических средств и организации занятий проституцией, оказались бывшие руководители ведущих футбольных клубов страны, модели и кинозвезды.

Двум главным фигурантам — Эрчел и Сабанджи — на момент рейда избежать встречи с правосудием удалось, так как они находились за границей. Именно это обстоятельство побудило надзорный орган выдать постановление об их аресте.

Сама артистка уже отреагировала на ситуацию через социальные сети. Она пояснила, что покидала страну исключительно с целью обучения, но теперь вернулась обратно. Эрчел заверила, что готова оказывать полное содействие следственным органам в рамках начатого производства.