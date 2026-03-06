Владимир Путин
6 марта, 13:17

Посетитель Эрмитажа выплатит 825 тысяч рублей за селфи на старинном троне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Посетитель Эрмитажа в Санкт-Петербурге заплатит крупную сумму за попытку сделать эффектное селфи на музейных экспонатах. Такое решение вынес Калининский районный суд. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Мужчина испортил музейный экспонат из-за селфи. Фото © Telegram/ Baza

Инцидент произошёл в марте прошлого года. По данным суда, 59-летний Александр Дробышев проигнорировал предупреждения сотрудников музея. Мужчина сел на трон магистра Мальтийского ордена и закинул ноги на скамью с бархатной обивкой, чтобы сделать фотографии.

В результате сиденье трона деформировалось, а на обивке скамьи появились трещины. Суд постановил взыскать с посетителя более 825 тысяч рублей за реставрацию экспоната. Кроме того, мужчине предстоит оплатить государственную пошлину — около 21 тысячи рублей.

Вандалы устроили погром в Олимпийской деревне Милана перед Играми

Ранее приезжий мужчина проник в здание музея и устроил внутри погром. Инцидент произошёл ранним утром на Никитском бульваре, откуда поступил тревожный сигнал. Ради проникновения в музей мужчина разбил окно второго этажа.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

