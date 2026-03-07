Не просто «попкорновая болезнь»: Врач предупредила о страшных последствиях курения сгоревшего вейпа

Если вы курите вейп и чувствуете запах гари, немедленно прекратите это занятие. Появление запаха гари, то есть перегорание, возникает либо в результате перегрева, либо если горит специальная прокладка-вата, либо если повредился испаритель. Соответственно, вы будете вдыхать не желаемый дым, а ядовитые вещества, которые образуются в результате сгорания этих компонентов при разложении устройств. Врач-терапевт Кристина Радина рассказала Life.ru, чем обернётся для здоровья курение сгоревшего вейпа.

Нужно понимать, что даже вещества, выделяемые жжёным пластиком, и вещества, выделяемые компонентами, которые я выше перечислила, очень вредны и являются канцерогенными. Вкус сгоревшей сигареты может быть также неприятным, если произошёл перегрев самой жидкости для вейпа, которая чаще всего содержит пропиленгликоль и глицерин. При горении будет выделяться формальдегид и акролеин. Это очень сильные канцерогены, способствующие развитию рака. Кристина Радина Врач-терапевт

Кроме того, нужно понимать, что если сгорают какие-либо детали, например, тот же пластик, его пары попадают в организм, что приводит к отравлению. Такая сигарета может взорваться прямо у лица, что чревато травмами, ожогами, вплоть до потери зубов. Вдыхание продуктов горения может вызвать ужасные симптомы отравления: сильное головокружение, тошноту, боли в горле, рвоту, резь в глазах и потерю сознания.

«Также это может быть бомбой замедленного действия. Спустя время может сформироваться острая эозинофильная пневмония, которую сейчас модно называть «попкорновой болезнью». Это бронхиолит, когда воспаляются конечные отделы бронхиол», — предупреждает эксперт.

По словам специалиста, также может произойти коллапс или спадение лёгкого, скачок давления и гипертонический криз. Если говорить о совсем длительных, но действительно страшных последствиях, то это, конечно же, появление онкологии в результате воздействия канцерогенов, которые будут повреждать ДНК клеток и провоцировать развитие рака и других опухолей.

Из-за вспыхнувшего вейпа также можно остаться без машины. Жителю Екатеринбурга повезло вовремя вернуться к авто и заметить, что внутри распространяется дым. Оказалось, что у электронной сигареты заклинила кнопка, из-за чего спираль начала нагреваться, раскалилась и подожгла аккумуляторы. Причём сам вейп лежал в «ситроене» уже давно — парень четыре месяца назад кинул его внутрь и благополучно забыл.