Убийцу полицейского в Кингисеппе приговорили к 23 годам колонии

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы Руслана Тимофеева, признанного виновным в дезертирстве и убийстве полицейского в Кингисеппе (Ленобласть) в апреле 2025 года. Об этом сообщило 78.ru.

Суд постановил также взыскать с Тимофеева 5 млн рублей в пользу матери погибшего полицейского в качестве моральной компенсации. Преступление произошло в апреле 2025 года в городе Кингисепп, когда сотрудник полиции пытался задержать фигуранта. Тимофеев был признан виновным по совокупности преступлений — дезертирству и убийству.

Напомним, 23 апреля в Кингисеппе было обнаружено тело 24-летнего лейтенанта полиции. Он получил ножевое ранение в шею при проверке документов у 19-летнего парня и скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места преступления. Задержали его спустя сутки.