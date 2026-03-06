Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 14:38

Убийцу полицейского в Кингисеппе приговорили к 23 годам колонии

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы Руслана Тимофеева, признанного виновным в дезертирстве и убийстве полицейского в Кингисеппе (Ленобласть) в апреле 2025 года. Об этом сообщило 78.ru.

Суд над Тимофеевым. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Суд постановил также взыскать с Тимофеева 5 млн рублей в пользу матери погибшего полицейского в качестве моральной компенсации. Преступление произошло в апреле 2025 года в городе Кингисепп, когда сотрудник полиции пытался задержать фигуранта. Тимофеев был признан виновным по совокупности преступлений — дезертирству и убийству.

«Руки за голову!» Появилось эмоциональное видео задержания убийцы полицейского из Кингисеппа
«Руки за голову!» Появилось эмоциональное видео задержания убийцы полицейского из Кингисеппа

Напомним, 23 апреля в Кингисеппе было обнаружено тело 24-летнего лейтенанта полиции. Он получил ножевое ранение в шею при проверке документов у 19-летнего парня и скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места преступления. Задержали его спустя сутки.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Криминал
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar