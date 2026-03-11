Проверки принесли миллиарды: как Счётная палата боролась с нарушениями и пополняла казну России в 2025-м Оглавление Полтриллиона в казну: итоги 2025 года Крабы, таможня и «Роскосмос»: кто заплатил Как Почта отчиталась фейками и получила штраф Чиновники под статьёй: 77 уголовных дел Воровать станет невозможно: новый план СП Как аудиторы спасли бюджет от сырых законов Рубль на фронт: как считают деньги для СВО Русский аудит: учим Африку считать деньги Народный сигнал: 4000 жалоб на чиновников Выводы В 2025 году экономический эффект работы Счётной палаты вырос в 4,4 раза и перевалил за полтриллиона рублей. Аудиторы не просто нашли нарушения и дыры в бюджете, но и вернули деньги, наказали нерадивых и запустили цифровую революцию в госуправлении. Подробно — в Life.ru. 11 марта, 08:15 Невероятная цифра: экономический эффект работы СП за год вырос до 653 миллиардов. Обложка © РИА Новости / Мария Девахина, © Gemini Nano Banana

Полтриллиона в казну: итоги 2025 года

Главная новость, которую ведомство Бориса Ковальчука озвучило в своём докладе, звучит как приговор для нерадивых чиновников и гимн для бюджетников: экономический эффект от работы аудиторов составил 653 миллиарда рублей. Это не опечатка. Это в 4,4 раза больше, чем в 2024 году. Этих денег хватило бы, чтобы построить с нуля полторы тысячи школ или выплатить материнский капитал на полмиллиона детей.

По словам председателя Счётной палаты РФ Бориса Ковальчука, это самый высокий показатель за всю историю работы палаты.

— Он стал возможен благодаря выполнению объектами аудита выданных нами представлений и предписаний, реализации рекомендаций, рассмотрению обращений Счётной палаты, направленных в правоохранительные органы по итогам проведённых проверок, — говорит глава СП РФ.

Крабы, таможня и «Роскосмос»: кто заплатил

653 миллиарда рублей — это не виртуальная экономия на бумажках. Это живые деньги, которые либо вернулись в казну, либо не ушли налево благодаря вмешательству контролёров. Самое интересное — почти половина этой суммы (294,1 миллиарда) — прямой возврат средств. То есть аудиторы реально заставили отдать обратно то, что уже уплыло из кармана государства.

Только по итогам разбора полётов в «Росморпорте» и «Роскосмосе» государство получило назад неотработанные авансы по госконтрактам на 109,5 миллиарда рублей. Это деньги, которые компании получили на работы, но либо не сделали их вовсе, либо сделали не так, как обещали.

Ещё одна история — таможня. Комплекс проверок показал, что некоторые участники внешнеэкономической деятельности забывали платить пошлины. В итоге после рекомендаций Счётной палаты таможенники доначислили и взыскали 25,7 миллиарда рублей. А знаменитая история с крабовыми аукционами? Аудиторы предложили поднять коэффициент расчёта цены, и это добавило в бюджет 27,2 миллиарда только за счёт одних торгов.

Самое интересное — работа с системными ошибками. Например, Счётная палата выяснила, что методика расчёта платы за радиочастоты устарела и компании пользовались понижающими коэффициентами там, где их быть не должно. Поправили методику — получили плюс 19,8 миллиарда. И таких примеров десятки.

Как Почта отчиталась фейками и получила штраф

Отдельный блок в отчёте Счётной палаты — выявленные нарушения. Самая громкая история года — с Почтой России. Компания должна была по плану модернизировать тысячи отделений к 2024 году, но, как выяснили проверяющие, отчёты оказались липой.

Аудиторы исследовали документацию и выяснили, что к началу 2025 года вместо обещанных 773 обновлённых объектов Почта осилила меньше 700. При этом в Минцифры летели бравые рапорты об успехах. После этого аудиторы Счётной палаты добились возбуждения административного дела. Мировой суд оценил творчество менеджмента компании в 230,6 миллиона рублей штрафа. Деньги, кстати, уже взыскали.

И это не единственная проблема Почты. Проверка показала, что компания работает в глубокий минус, убытки за 2022–2023 годы перевалили за 40 миллиардов, а долги выросли до 128 миллиардов. И при этом каждое шестое отделение временно не работает. Где-то сотрудников нет, где-то помещения развалились.

Чиновники под статьёй: 77 уголовных дел

В 2025 году Счётная палата серьёзно усилила взаимодействие с правоохранителями. Количество материалов, переданных силовикам, выросло более чем вдвое — 162. Результат не заставил себя ждать: по следам аудиторов возбудили 77 уголовных дел. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Есть и совершенно вопиющие истории. Одна из них — про Ространснадзор. Аудиторы нашли бездействие Центра автоматизированной фиксации нарушений в ЦФО. Выяснилось, что с 2021-го по май 2024 года там просто «забыли» вынести больше 4,5 миллиона постановлений по штрафам с грузовиков массой свыше 12 тонн. Эти машины разбивают федеральные трассы, но платить за это забывают. Итог — бюджет недосчитался 11,4 миллиарда рублей. По этому факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Воровать станет невозможно: новый план СП

Если посмотреть на отчёт Счётной палаты не как на список претензий, а как на документ стратегический, видна смена философии. Раньше главным было найти нарушителя и наказать. Сейчас — сделать так, чтобы нарушать стало невозможно технически.

— Счётная палата не просто фиксирует недостатки, мы предлагаем системные решения. Каждая наша проверка заканчивается рекомендациями, и мы видим, что объекты контроля стали активнее на них реагировать, — говорит глава Счётной палаты Борис Ковальчук.

Счётная палата в 2025 году выдала 1027 рекомендаций, и 241 из них признана приоритетной. Выполнили 554. Звучит скучно, но на деле это меняет правила игры. Например, аудиторы посмотрели на ситуацию с утилизационным сбором на машины из ЕАЭС: признаки неуплаты нашли у 300 тысяч автомобилей, а взыскать удаётся копейки. Вместо того чтобы бегать за каждым должником, СП предложила правительству изменить сам порядок взыскания — сделать его бесспорным и автоматическим.

Или история с платой за воду. Оказалось, что для предприятий, не связанных с ЖКХ и энергетикой, вода стоит копейки — всего 0,008% в себестоимости. В Счётной палате решили, что это ненормально, и подготовили проект постановления, который увеличивает ставки в десять раз. Бюджет получит больше, а бизнес начнёт экономить ресурс.

Как аудиторы спасли бюджет от сырых законов

Есть в работе Счётной палаты направление, о котором мало кто знает, но которое приносит едва ли не больше пользы, чем громкие разоблачения. Речь об экспертизе законопроектов.

В 2025 году Счётная палата провела 1767 экспертиз проектов законодательных и иных нормативных актов. Из них 1200 — это проекты федеральных законов, которые поступили прямо из Госдумы. Каждое заключение — это страница, а то и десяток страниц, где простым языком (насколько это возможно для юристов) объясняется: здесь вы ошиблись, тут забыли учесть, а вот здесь вообще заложили мину замедленного действия под бюджет.

Были и примеры, когда аудиторы просто ставили крест на сырых инициативах. В 2025-м Счётная палата выдала отрицательное заключение на законопроект, который менял правила финансирования страховых медицинских организаций. Авторы предлагали лишить страховщиков части денег от штрафов на больницы. Звучит логично: страховые компании и так жируют. Но разработчики забыли приложить к проекту расчёты — сколько денег потеряют фонды ОМС и как это повлияет на устойчивость системы. Госдума послушала аудиторов и законопроект отклонила.

Иногда Счётная палата спасает бюджет от необдуманных трат ещё на стадии правительственных постановлений. Например, в 2025-м аудиторы изучали изменения в федеральную программу развития уголовно-исполнительной системы. Выяснилось, что чиновники хотят увеличить расходы на 53,9 миллиарда рублей без внятного обоснования. При этом постройку 13 объектов предлагалось заморозить, а по 46 объектам проектная документация могла просто устареть и сгореть. Правительство признало замечания справедливыми, ФСИН отправили переписывать бумаги.

Эти 1767 экспертиз — та самая тихая работа, о которой не снимают сюжетов в новостях. Но именно она не даёт принимать сырые, дырявые и просто опасные для бюджета законы. А значит, каждый из нас, когда покупает лекарство или получает пенсию, может быть чуть спокойнее: эти правила уже проверили самые дотошные люди в стране.

Рубль на фронт: как считают деньги для СВО

В отчёте за 2025 год появилась тема, которая ещё пару лет назад была если не табуированной, то как минимум непубличной. Речь о контроле за средствами, которые идут на поддержку военнослужащих и решение задач, связанных с СВО. Счётная палата впервые так подробно и открыто рассказывает, как проверяет социальные гарантии для тех, кто сегодня с оружием в руках защищает страну.

Аудиторы не стали делать из этого секретной операции. Наоборот, в документе чёрным по белому написано: на особом контроле в 2025 году находились вопросы социальных гарантий военнослужащим и приравненным к ним лицам. Это не просто слова. Речь о деньгах, которые государство выделяет на выплаты, льготы, жильё и лечение.

Один из самых показательных примеров — законопроект о поддержке детей-сирот – участников СВО. Счётная палата дала на него заключение, и это не была формальная отписка. Суть простая и жестокая: бывает, что парень, который вырос в детдоме, идёт на фронт и погибает, не успев получить положенное жильё. Законопроект предлагал давать выплаты на квартиру его вдове и детям. Вроде бы святое дело. Но аудиторы вчитались в текст и нашли прореху. В нём не прописано, как защитить права несовершеннолетних детей на это жильё. Непонятно, как считать размер выплаты и кто будет контролировать, чтобы деньги не разошлись налево.

Но самое интересное — это не только бумажная работа. Счётная палата проверяла реальные стройки и объекты. Например, аудиторы смотрели, как идёт строительство Севастопольской больницы скорой помощи и многопрофильного центра в Ялте. Это не просто больницы — это объекты в прифронтовой зоне, где каждый рубль должен работать на людей и на обороноспособность.

И если добавить сюда проверки оборонно-промышленного комплекса и госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса», становится понятно: Счётная палата сегодня — полноценный участник системы безопасности. Она следит, чтобы танки строились вовремя, чтобы снаряды доходили до фронта, а не оседали на складах, и чтобы семьи погибших получали квартиры, а не отписки.

Это, пожалуй, самая чувствительная и важная часть работы аудиторов в нынешних реалиях. Потому что за каждой цифрой в отчётах — живые люди, которые рискуют жизнью и должны быть уверены, что государство их не бросит.

Русский аудит: учим Африку считать деньги

Счётная палата не замыкается внутри России. В 2025 году они активно работали с коллегами из СНГ, БРИКС и даже Африки. Провели переговоры с делегациями 23 стран, включая Китай, Бразилию, Саудовскую Аравию и Египет.

Для африканских партнёров устроили настоящий ликбез по цифровизации и борьбе с коррупцией. В мероприятии участвовали представители более 20 стран континента. А на саммите БРИКС российские аудиторы внесли в итоговую декларацию пункт о важности обмена опытом в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Кроме того, совместно с белорусскими коллегами проверили бюджет Союзного государства, а с монголами — Улан-Баторскую железную дорогу. В общем, русский аудит сегодня задаёт стандарты для значительной части мира.

Народный сигнал: 4000 жалоб на чиновников

В отчёте ведомства есть ещё один любопытный блок, который обычно остаётся за скобками громких цифр, — работа с обращениями граждан. Оказывается, простые люди всё чаще воспринимают аудиторов не как далёкую структуру в Москве, а как инстанцию, куда можно постучаться, когда достали чиновники на местах.

В 2025 году в ведомство поступило 3782 обращения от граждан. Это почти на тысячу больше, чем в 2024-м, — 2938. Люди поверили, что их услышат. Причём большинство — 2830 обращений — пришли через интернет, через электронную приёмную на сайте. Это удобно и быстро.

Если верить статистике, экология вырвалась в лидеры — 401 обращение. Люди пишут про свалки, про грязный воздух, про то, как заводы травят реки. На втором месте — пенсии. 235 человек просили проверить, правильно ли им насчитали выплаты. Жильё — ещё одна больная тема. 213 обращений касались квартирного вопроса. Это и переселение из аварийных бараков (135 жалоб), и обманутые дольщики (20 историй), и просто стройки, которые годами не могут закончить.

Здравоохранение тоже в топе — 187 обращений. Люди жалуются, что в поликлиниках нет нужных лекарств, что на обследования очередь на полгода, что дорогостоящее оборудование пылится в углу, потому что некому на нём работать. Отдельная история — дороги. 171 обращение, из которых 100 — крик души про ямы и ухабы. Люди присылают фото разбитых трасс, пишут про пробки и просят разобраться, куда ушли миллиарды, выделенные на ремонт. Аудиторы такие сигналы отрабатывают.

И вечная тема — ЖКХ. 140 обращений про управляющие компании, которые собирают деньги, но не красят подъезды и не чинят трубы. И про капитальный ремонт, который никак не наступит. Все обращения граждан тщательно анализируются, а факты нарушений бюджетного законодательства передаются профильным специалистам. Более того, в план проверок на 2026 год уже заложили несколько объектов именно по итогам народных сигналов.

Выводы

Отчёт Счётной палаты за 2025 год — это документ, который должен внимательно изучить каждый чиновник. Он показывает простую вещь: безнаказанность заканчивается. Цифровые системы, умные алгоритмы и жёсткая позиция аудиторов делают воровство бюджетных денег не просто опасным, а технически невозможным.

653 миллиарда экономического эффекта — это не просто цифра в отчёте. Это новые дороги, новые школы и новые больницы, которые могли бы не появиться, если бы кто-то вовремя не посчитал каждый рубль. И судя по настрою Счётной палаты, в следующем году планка будет ещё выше.

