Канал RTVI стал доступен в одном из самых известных отелей Нью-Йорка

Русскоязычный телеканал RTVI вошёл в ТВ-пакет отеля Lotte New York Palace — одной из самых знаковых гостиниц Манхэттена. Теперь новостной и развлекательный контент медиагруппы доступен посетителям на постоянной основе.

Lotte New York Palace регулярно принимает официальные делегации и бизнес-гостей премиум-класса. Во время сессий Генассамблеи ООН здесь размещаются представители более 20 государств. СЕО медиагруппы Дмитрий Сурьянинов подчеркнул: компания выстраивает глобальную экосистему вещания, сопровождающую зрителя в любой точке мира.

«Запуск вещания в Lotte New York Palace — это не просто расширение дистрибуции, а подтверждение нашей роли как связующего звена для делового сообщества по всему миру. Мы создаём информационную среду, которая соответствует запросам глобальной русскоязычной аудитории, обеспечивая ей доступ к контенту на родном языке в ключевых точках мира в удобном формате», — указал Сурьянинов.

Возможность смотреть программы в привычном формате — дома, в офисе или за рубежом — становится стандартом бизнес-комфорта. Канал уже доступен на борту международных авиалиний, а в Европе и США развивается формат FAST-вещания. Директор по глобальной дистрибуции Андрей Попов добавил: решение о включении канала в сетку отеля принято в ответ на запрос гостей на качественный русскоязычный контент.

«RTVI придерживается долгосрочной стратегии расширения присутствия в отельных сетях по всему миру, фокусируясь на ключевых для русскоязычной аудитории направлениях: ОАЭ, Турции, Мальдивах, Маврикии, странах Европы и других регионах», — отметил Попов.

А ранее Life.ru писал, что канал RTVI стал доступен в 10 странах Карибского бассейна. Запуск на FAST-платформах сделал телеканал первопроходцем среди русскоязычных вещателей и открыл доступ к глубокой цифровой аналитике.